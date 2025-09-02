Jean Lucas deve iniciar Brasil x Chile no banco; veja provável time

Jean Lucas em treino pela Seleção Brasileira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O técnico Carlo Ancelotti começou a planejar a escalação da Seleção Brasileira sem Jean Lucas titular para encarar o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 4, às 21h30, no Maracanã.

O camisa 6 do Bahia participou dos treinamentos desta terça na Granja Comary ao lado de todo o elenco da Amarelinha. A tendência, contudo, é que o meio-campo titular seja formado apenas por Casemiro e Bruno Guimarães.

Ancelotti esboçou o ataque com quatro opções entre os 11 iniciais e, novidade na convocação, o lateral-esquerdo Douglas Santos, do Zenit, integra a provável escalação montada durante os treinamentos.

O Brasil deve ir a campo com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.

Se for preterido para integrar o banco de reservas contra o Chile, Jean Lucas deve estar ao lado de Andrey Santos e Lucas Paquetá como alternativas para o setor do meio-campo.

Depois desta quinta, a Seleção Brasileira encara a Bolívia, nesta terça-feira, 9, às 20h30, no Estádio Municipal El Alto, na altitude de 3.650 metros de La Paz.