Vitória recusa proposta do Coritiba e Lucas Braga segue no elenco

Lucas Braga, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Não relacionado para o duelo com o Atlético-MG neste último domingo, 31, pela rodada 22 do Brasileirão, Lucas Braga vai permanecer no Vitória após receber uma proposta do Coritiba.

Conforme o portal ge.globo, o Leão da Barra não aceitou as condições propostas pelo Coxa, que desistiu da contratação. Vale lembrar que esta terça-feira, 2, é o último dia da janela de transferências.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo a reportagem, o Vitória. que desembolsou R$ 5 milhões por Braga, tentava um acordo com o Coritiba para compensar o valor investido no atacante de 28 anos.

Alvo de muitas críticas da torcida, Lucas Braga chegou a ser mencionado diretamente pela TUI, que cobrou a diretoria do Vitória após a goleada sofrida para o Flamengo e exigiu seu “afastamento imediato” das atividades.

Lucas Braga no Vitória

Contratado no início da temporada, Lucas Braga disputou 28 jogos com a camisa vermelha e preta, atuando como atacante de beirada, ala e lateral-direito. No entanto, o atleta não se destacou em nenhuma dessas posições.

Foram dois gols feitos e nenhuma assistência, sendo o último tento marcado há mais de quatro meses, no empate por 1 a 1 com o Fluminense, pela 5ª rodada da Série A.