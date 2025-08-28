Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COBRANÇA

Após cobrar elenco, TUI se reúne com diretoria do Vitória: "Atitude"

Encontro na sede da torcida organizada teve presença do presidente Fábio Mota

João Grassi

Por João Grassi

28/08/2025 - 12:42 h | Atualizada em 28/08/2025 - 12:52
Fábio Mota, Gustavo Vieira e Thiago Noronha na sede da TUI
Fábio Mota, Gustavo Vieira e Thiago Noronha na sede da TUI -

Após comparecer ao Barradão para cobrar o elenco do Vitória, a Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) também se reuniu com membros da diretoria rubro-negra. O presidente Fábio Mota, o diretor de futebol Gustavo Vieira e o diretor de base Thiago Noronha participaram.

Diferente da conversa com os jogadores, o encontro com a diretoria dessa vez aconteceu na sede da TUI. O tom do diálogo, no entanto, foi novamente em exigência de melhores resultados em campo e ações imediatas da cúpula rubro-negra.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em postagem nas redes sociais, a TUI citou os diversos insucessos do Leão da Barra na temporada 2025. A última delas uma goleada por 8 a 0 sofrida contra o Flamengo, na última segunda-feira, 25, no Maracanã.

“Após nossa conversa com jogadores, comissão técnica e diretoria, no CT do BARRADÃO, convocamos o Presidente Fábio Mota, diretor Thiago Noronha e o Diretor de Futebol Gustavo Vieira, a comparecerem à nossa Sede para dar explicações e apontar quais medidas imediatas serão tomadas. Não aceitaremos mais desculpas. O que aconteceu nas últimas partidas foi uma HUMILHAÇÃO que jamais poderá se repetir”, publicou a TUI nas redes sociais.

Imagem ilustrativa da imagem Após cobrar elenco, TUI se reúne com diretoria do Vitória: "Atitude"
| Foto: Reprodução/Instagram
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por OsImbativeis_Oficial (@osimbativeis_oficial)

A maior torcida organizada ligada ao Vitória ainda afirma ter exigido o “afastamento imediato do jogador Lucas Braga”. Alvo de críticas, o atacante era um dos homens de confiança do ex-técnico Fábio Carille.

Leia Também:

Vitória chama outro campeão da Série B de volta para o elenco; saiba
Atlético-MG vive crise antes de enfrentar o Vitória no Brasileirão
Pra lotar! Vitória lança ação com ingressos a partir de R$ 15

Mau momento

Dentro da zona de rebaixamento, o Vitória ocupa a 17ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. O Leão da Barra venceu apenas três jogos e acumulou um total de 10 empates em 21 rodadas, além de oito derrotas.

O próximo compromisso será às 18h30 deste domingo, 31, contra o Atlético-MG, no Barradão. A partida é válida pela 22ª rodada da Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória REUNIÃO TUI

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábio Mota, Gustavo Vieira e Thiago Noronha na sede da TUI
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Fábio Mota, Gustavo Vieira e Thiago Noronha na sede da TUI
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Fábio Mota, Gustavo Vieira e Thiago Noronha na sede da TUI
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Fábio Mota, Gustavo Vieira e Thiago Noronha na sede da TUI
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x