COBRANÇA
Após cobrar elenco, TUI se reúne com diretoria do Vitória: "Atitude"
Encontro na sede da torcida organizada teve presença do presidente Fábio Mota
Por João Grassi
Após comparecer ao Barradão para cobrar o elenco do Vitória, a Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) também se reuniu com membros da diretoria rubro-negra. O presidente Fábio Mota, o diretor de futebol Gustavo Vieira e o diretor de base Thiago Noronha participaram.
Diferente da conversa com os jogadores, o encontro com a diretoria dessa vez aconteceu na sede da TUI. O tom do diálogo, no entanto, foi novamente em exigência de melhores resultados em campo e ações imediatas da cúpula rubro-negra.
Em postagem nas redes sociais, a TUI citou os diversos insucessos do Leão da Barra na temporada 2025. A última delas uma goleada por 8 a 0 sofrida contra o Flamengo, na última segunda-feira, 25, no Maracanã.
“Após nossa conversa com jogadores, comissão técnica e diretoria, no CT do BARRADÃO, convocamos o Presidente Fábio Mota, diretor Thiago Noronha e o Diretor de Futebol Gustavo Vieira, a comparecerem à nossa Sede para dar explicações e apontar quais medidas imediatas serão tomadas. Não aceitaremos mais desculpas. O que aconteceu nas últimas partidas foi uma HUMILHAÇÃO que jamais poderá se repetir”, publicou a TUI nas redes sociais.
A maior torcida organizada ligada ao Vitória ainda afirma ter exigido o “afastamento imediato do jogador Lucas Braga”. Alvo de críticas, o atacante era um dos homens de confiança do ex-técnico Fábio Carille.
Mau momento
Dentro da zona de rebaixamento, o Vitória ocupa a 17ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. O Leão da Barra venceu apenas três jogos e acumulou um total de 10 empates em 21 rodadas, além de oito derrotas.
O próximo compromisso será às 18h30 deste domingo, 31, contra o Atlético-MG, no Barradão. A partida é válida pela 22ª rodada da Série A.
