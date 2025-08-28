Menu
HOME > ESPORTES
GALO EM BAIXA

Atlético-MG vive crise antes de enfrentar o Vitória no Brasileirão

Derrota para o Cruzeiro e má fase aumentam pressão sobre Cuca antes de duelo contra o Vitória

Redação

Por Redação

28/08/2025 - 7:12 h | Atualizada em 28/08/2025 - 9:17
Técnico Cuca
Técnico Cuca -

O Atlético-MG será o próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série A, mas chega ao confronto em má fase. O time comandado por Cuca perdeu o clássico para o Cruzeiro por 2 a 0, pela Copa do Brasil, e venceu apenas uma partida nos últimos cinco jogos na Série A.

No Brasileirão, a última vitória do Galo foi no dia 3 de agosto, contra o Red Bull Bragantino, por 2 a 1. Desde então, a equipe empatou com o Vasco e acumulou derrotas para Grêmio e São Paulo, ampliando a pressão sobre o treinador.

“Não tenho um prazo para te dizer, eu faço meu melhor. Eu não tenho um prazo e nem uma certeza de que as coisas vão melhorar. Eu tenho vontade de trabalhar e de fazer com que as coisas melhorem”, afirmou Cuca em coletiva na Arena MRV.

Atualmente, o Atlético-MG ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileirão, com 24 pontos, somando seis vitórias, seis empates e sete derrotas. O duelo contra o Vitória ganha contornos decisivos para o futuro da equipe na competição.

