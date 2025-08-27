Pra lotar! Vitória lança ação com ingressos a partir de R$ 15

Torcida nas arquibancadas do Barradão - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Em busca de sair da má fase, o Vitória tenta novamente levar um grande público ao Estádio Manoel Barradas. Nesta quarta-feira, 27, o clube baiano comunicou a volta da ação ‘Cupom Sou Mais Vitória’, agora com ingressos custando de R$ 15,00 a R$ 30,00.

O sócio do Sou Mais Vitória poderá compartilhar o cupom, já enviado ao e-mail cadastrado, com amigos e familiares. Os ingressos com preços promocionais ficam disponíveis a partir das 0h da quinta-feira, 28.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O valor dos ingressos do setor Arquibancada será R$ 15,00, enquanto a Cadeira vai custar R$ 30,00. A promoção é válida apenas para o jogo deste domingo, 31, contra o Atlético-MG, no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Mais benefícios

O associado que tiver pelo menos um uso do cupom, realizar o check-in e comparecer ao jogo contra o Galo, também receberá um crédito de R$ 50,00 na renovação de sua assinatura.

No caso dos sócios do plano ‘Sem Fronteiras’, não é necessária a presença no estádio para ser beneficiado.