Vitória oficializa promoção de ingressos por R$ 30; saiba detalhes

Torcida do Vitória aglomerada nos arredores do Barradão - Foto: Yuri Couto / EC Vitória

O Vitória oficializou, nesta quarta-feira, 13, a promoção para acompanhantes dos assinantes do Sou Mais Vitória (SMV) comprarem ingressos pelo valor de R$ 30,00. A novidade foi antecipada pelo presidente Fábio Mota nesta terça, 12, em entrevista ao ‘Charla Podcast’.

Os sócios do SMV receberão um cupom de desconto exclusivo para compartilhar com amigos e familiares. Ao utilizarem o cupom no momento da compra, os acompanhantes dos associados poderão adquirir ingressos com valor reduzido para a partida contra o Juventude, às 18h30 do próximo sábado, 16, no Barradão.

Ainda de acordo com o clube baiano, os sócios “que mais engajarem na campanha” também serão premiados. Os 30 associados com o maior número de cupons utilizados garantirão experiências e prêmios exclusivos. Confira abaixo:

Camisa oficial do Vitória ;

; Leão Super Vip: oportunidade de assistir ao jogo de dentro do gramado;

Visita aos bastidores : conhecer o vestiário e acompanhar a chegada dos atletas

A distribuição dos prêmios seguirá um ranking interno de uso dos cupons, que começam a ser enviados por e-mail a partir das 0h desta quinta-feira, 14. As camisas deverão ser retiradas no dia do jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.