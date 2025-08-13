Menu
VEM PRO BARRADÃO

Vitória oficializa promoção de ingressos por R$ 30; saiba detalhes

Novidade foi antecipada pelo presidente Fábio Mota em entrevista ao ‘Charla Podcast’

Por João Grassi

13/08/2025 - 18:46 h
Torcida do Vitória aglomerada nos arredores do Barradão -

O Vitória oficializou, nesta quarta-feira, 13, a promoção para acompanhantes dos assinantes do Sou Mais Vitória (SMV) comprarem ingressos pelo valor de R$ 30,00. A novidade foi antecipada pelo presidente Fábio Mota nesta terça, 12, em entrevista ao ‘Charla Podcast’.

Os sócios do SMV receberão um cupom de desconto exclusivo para compartilhar com amigos e familiares. Ao utilizarem o cupom no momento da compra, os acompanhantes dos associados poderão adquirir ingressos com valor reduzido para a partida contra o Juventude, às 18h30 do próximo sábado, 16, no Barradão.

Ainda de acordo com o clube baiano, os sócios “que mais engajarem na campanha” também serão premiados. Os 30 associados com o maior número de cupons utilizados garantirão experiências e prêmios exclusivos. Confira abaixo:

  • Camisa oficial do Vitória;
  • Leão Super Vip: oportunidade de assistir ao jogo de dentro do gramado;
  • Visita aos bastidores: conhecer o vestiário e acompanhar a chegada dos atletas
A distribuição dos prêmios seguirá um ranking interno de uso dos cupons, que começam a ser enviados por e-mail a partir das 0h desta quinta-feira, 14. As camisas deverão ser retiradas no dia do jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags:

ec vitória promoção sócios sou mais vitoria

