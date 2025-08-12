Barradão cheio! Mota anuncia promoção para jogo contra o Juventude

Arquibancada do Barradão cheia de torcedores - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em busca de uma recuperação no segundo turno do Brasileirão, o Vitória vai realizar uma ação para os assinantes do Sou Mais Vitória (SMV) na partida contra o Juventude, no próximo sábado, 16. Cada sócio poderá levar um acompanhante por um valor simbólico.

Em entrevista ao ‘Charla Podcast’ nesta terça-feira, 12, o presidente Fábio Mota confirmou a nova promoção e detalhou que o ingresso do acompanhante do associado custará “em torno de R$ 30,00”.

“O sócio vai ter direito a trazer uma outra pessoa que não é sócio por um valor menor, que deve ser em torno de R$ 30,00. A gente quer encher esse estádio no sábado. Pulsando. Nossa virada de chave, pra gente pensar em coisas maiores”, revelou o dirigente.

Fábio Mota chegando no Barradão | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Leão da Barra ainda não anunciou oficialmente os detalhes da ação, mas o check-in para os sócios do SMV já está aberto. Nesta terça, associados com planos prioridade 2 foram liberados para confirmar presença no jogo.

Com expectativa de casa cheia, Vitória e Juventude se enfrentam às 18h30 do próximo sábado, no Barradão. A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.