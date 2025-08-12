Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRESENÇA DO TORCEDOR

Barradão cheio! Mota anuncia promoção para jogo contra o Juventude

Sócios do Leão da Barra serão beneficiados com ação na partida deste sábado, 16

João Grassi

Por João Grassi

12/08/2025 - 19:43 h | Atualizada em 12/08/2025 - 20:30
Arquibancada do Barradão cheia de torcedores
Arquibancada do Barradão cheia de torcedores -

Em busca de uma recuperação no segundo turno do Brasileirão, o Vitória vai realizar uma ação para os assinantes do Sou Mais Vitória (SMV) na partida contra o Juventude, no próximo sábado, 16. Cada sócio poderá levar um acompanhante por um valor simbólico.

Em entrevista ao ‘Charla Podcast’ nesta terça-feira, 12, o presidente Fábio Mota confirmou a nova promoção e detalhou que o ingresso do acompanhante do associado custará “em torno de R$ 30,00”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O sócio vai ter direito a trazer uma outra pessoa que não é sócio por um valor menor, que deve ser em torno de R$ 30,00. A gente quer encher esse estádio no sábado. Pulsando. Nossa virada de chave, pra gente pensar em coisas maiores”, revelou o dirigente.

Fábio Mota chegando no Barradão
Fábio Mota chegando no Barradão | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Leão da Barra ainda não anunciou oficialmente os detalhes da ação, mas o check-in para os sócios do SMV já está aberto. Nesta terça, associados com planos prioridade 2 foram liberados para confirmar presença no jogo.

Leia Também:

Fábio Mota garante Vitória na briga pela Sul-Americana: "Sem sustos"
Arcanjo é escolhido pelo Sportv como melhor goleiro do 1° turno
Com bom histórico, Thiago Carpini reencontra o Vitória após demissão
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

Com expectativa de casa cheia, Vitória e Juventude se enfrentam às 18h30 do próximo sábado, no Barradão. A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória entrevista fábio mota

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arquibancada do Barradão cheia de torcedores
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Arquibancada do Barradão cheia de torcedores
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Arquibancada do Barradão cheia de torcedores
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Arquibancada do Barradão cheia de torcedores
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x