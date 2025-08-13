Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTURO PROMISSOR

Vitória será um clube Top 10 do Brasil em até 4 anos, diz presidente

Presidente do Leão da Barra concedeu entrevista ao 'Charla Podcast'

João Grassi

Por João Grassi

13/08/2025 - 17:50 h | Atualizada em 15/08/2025 - 11:29
Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória -

Presidente em exercício desde o início da recuperação do Vitória e retorno à Série A do Brasileirão, Fábio Mota já admitiu mais de uma vez ter errado no planejamento para a temporada 2025, que tem sido de insucessos dentro de campo. O dirigente, no entanto, vê um futuro promissor para o Leão da Barra nos próximos anos.

Em entrevista ao 'Charla Podcast' nesta terça-feira, 12, Mota afirmou que o trabalho da sua gestão vai transformar o Vitória em um dos dez principais clubes brasileiros em até quatro anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O dirigente chegou a citar como exemplo Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo que participou da reconstrução do clube carioca até chegar neste patamar atual.

Leia Também:

Fábio Mota cita posições observadas pelo Vitória no mercado; confira
Barradão cheio! Mota anuncia promoção para jogo contra o Juventude
Fábio Mota garante Vitória na briga pela Sul-Americana: "Sem sustos"

“Quando terminar o meu mandato, não tenho dúvida nenhuma, eu vou ser igual ao Bandeira [de Mello, ex-presidente do Flamengo]. O Bandeira hoje é endeusado pela torcida do Flamengo. O nosso trabalho agora é de reconstrução, o Vitória está em reconstrução. Os frutos do Vitória vão vir daqui a três anos, quatro anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Vitória será Top 10 do Brasil daqui a três ou quatro anos, por tudo que está sendo feito pelo clube”, garantiu.

Eu não tenho dúvida nenhuma que o Vitória será Top 10 do Brasil daqui a três ou quatro anos
Fábio Mota - Presidente do Vitória

Fábio chegou a reconhecer que existe a possibilidade de ocorrer alguma instabilidade nesse processo de reconstrução do Vitória, mas indica que essas eventualidades são parte de um crescimento “muito rápido”.

“Ah, mas aí de repente pode ter um descenso. Acho que não terá, mas se tiver faz parte do processo. Você subiu muito rápido, você está em construção”, completou.

Um dos principais planos da gestão de Fábio Mota é a Arena Barradão. Na última quinta-feira, 7, a diretoria rubro-negra se reuniu com representantes do consórcio responsável pela confecção do projeto, que apresentaram as ideias e a viabilidade da obra.

Enquanto os planos do presidente não se concretizam, o Vitória briga contra um possível rebaixamento no Brasileirão, já que ocupa a 16ª posição, com 18 pontos em 19 jogos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória entrevista fábio mota podcast

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábio Mota, presidente do Vitória
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Fábio Mota, presidente do Vitória
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Fábio Mota, presidente do Vitória
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Fábio Mota, presidente do Vitória
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x