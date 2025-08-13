Vitória será um clube Top 10 do Brasil em até 4 anos, diz presidente

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Clara Pessoa/Ag A TARDE

Presidente em exercício desde o início da recuperação do Vitória e retorno à Série A do Brasileirão, Fábio Mota já admitiu mais de uma vez ter errado no planejamento para a temporada 2025, que tem sido de insucessos dentro de campo. O dirigente, no entanto, vê um futuro promissor para o Leão da Barra nos próximos anos.

Em entrevista ao 'Charla Podcast' nesta terça-feira, 12, Mota afirmou que o trabalho da sua gestão vai transformar o Vitória em um dos dez principais clubes brasileiros em até quatro anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O dirigente chegou a citar como exemplo Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo que participou da reconstrução do clube carioca até chegar neste patamar atual.

“Quando terminar o meu mandato, não tenho dúvida nenhuma, eu vou ser igual ao Bandeira [de Mello, ex-presidente do Flamengo]. O Bandeira hoje é endeusado pela torcida do Flamengo. O nosso trabalho agora é de reconstrução, o Vitória está em reconstrução. Os frutos do Vitória vão vir daqui a três anos, quatro anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Vitória será Top 10 do Brasil daqui a três ou quatro anos, por tudo que está sendo feito pelo clube”, garantiu.

Eu não tenho dúvida nenhuma que o Vitória será Top 10 do Brasil daqui a três ou quatro anos Fábio Mota - Presidente do Vitória

Fábio chegou a reconhecer que existe a possibilidade de ocorrer alguma instabilidade nesse processo de reconstrução do Vitória, mas indica que essas eventualidades são parte de um crescimento “muito rápido”.

“Ah, mas aí de repente pode ter um descenso. Acho que não terá, mas se tiver faz parte do processo. Você subiu muito rápido, você está em construção”, completou.



Um dos principais planos da gestão de Fábio Mota é a Arena Barradão. Na última quinta-feira, 7, a diretoria rubro-negra se reuniu com representantes do consórcio responsável pela confecção do projeto, que apresentaram as ideias e a viabilidade da obra.

Enquanto os planos do presidente não se concretizam, o Vitória briga contra um possível rebaixamento no Brasileirão, já que ocupa a 16ª posição, com 18 pontos em 19 jogos.