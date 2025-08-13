Fábio Mota cita posições observadas pelo Vitória no mercado; confira

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Reprodução/YouTube

Após contratar sete jogadores na atual janela de transferências, o Vitória segue de olho em mais possíveis reforços. Segundo Fábio Mota, o Leão da Barra observa ainda um atacante de beirada e um zagueiro.

Em entrevista ao ‘Charla Podcast’ nesta terça-feira, 12, o presidente rubro-negro citou sobre o clube já ter se movimentado no mercado, mas garantiu que “não está fechado" para “oportunidades” que podem surgir.

"O Vitória já trouxe sete jogadores, mas evidente que se aparecer uma boa oportunidade, não estamos fechados. Estamos observando mais duas posições, um zagueiro e um atacante de beirada", detalhou o dirigente.

Os sete jogadores citados por Mota são Aitor Cantalapiedra, Ramon, Renzo López, Romarinho, Rúben Ismael, Rúben Rodrigues e Thiago Couto. Embora dois deles já tenham atuado na função de beirada, nenhum deles é zagueiro.

Carille vê elenco bem reforçado

A declaração de Fábio Mota acontece pouco depois do técnico Fábio Carille dizer, em entrevista coletiva após a derrota para o São Paulo, que vê o elenco rubro-negro com opções suficientes

Embora Carille também tenha mencionado uma possível oportunidade no mercado, ele afirma ter “jogadores para todos os setores” no grupo.

"A gente tem jogadores quando todos estiverem em condições. Se o mercado mostrar algo que nos acrescente, a gente tem que sentar com a diretoria e pensar, mas no momento eu vejo que a gente tem jogadores para todos os setores”, explicou.

Fábio Carille, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Dos últimos reforços contratados, Rúben Ismael desfalcou o Vitória na última partida. O volante português, inclusive, perderá o jogo contra o Juventude às 18h30 do próximo sábado, 16, no Barradão, pela 20ª rodada do Brasileirão. Ele precisará fazer uma cirurgia e ficará afastado por, ao menos, quatro semanas.