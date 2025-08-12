Menu
HOME > ESPORTES
Pepê tem punição convertida em multa e poderá enfrentar o Juventude

Volante foi liberado para jogar após sofrer suspensão de três partidas

João Grassi

Por João Grassi

12/08/2025 - 20:21 h
Pepê está liberado para jogar pelo Vitória
Após perder para o São Paulo com uma série de desfalques, o Vitória terá pelo menos um retorno para o próximo compromisso no Brasileirão. Conforme publicação do Arena Rubro-Negra confirmada pelo Portal A TARDE, o volante Pepê está liberado para jogar após sofrer punição.

Pepê foi inicialmente punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com três partidas de suspensão, mas o jurídico rubro-negro conseguiu converter o terceiro jogo em pagamento de multa.

Expulso no clássico contra o Bahia, pela 9ª rodada da Série A, o camisa 6 foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de agressão física.

Como já cumpriu as partidas de suspensão determinadas pelo STJD, contra Santos e São Paulo, Pepê poderá voltar a entrar em campo normalmente pelo Vitória.

Leia Também:

Barradão cheio! Mota anuncia promoção para jogo contra o Juventude
Fábio Mota garante Vitória na briga pela Sul-Americana: "Sem sustos"
Arcanjo é escolhido pelo Sportv como melhor goleiro do 1° turno
Com bom histórico, Thiago Carpini reencontra o Vitória após demissão

Próximo compromisso

Com Pepê garantido, o Vitória enfrenta o Juventude às 18h30 do próximo sábado, 16, no Barradão. O duelo é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

x