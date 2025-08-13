Menu
DIVISÃO DE BASE

Vitória realiza peneiras gratuitas em Salvador; saiba onde e quando

Testes serão para as categorias Sub-8 até Sub-15

Por João Grassi

13/08/2025 - 15:35 h
Vitória vai promover cinco peneiras gratuitas
Vitória vai promover cinco peneiras gratuitas -

O Vitória realiza um processo de reformulação nas categorias de base e busca captar novos talentos para o futuro. A partir desta próxima quinta-feira, 14, o clube baiano vai promover peneiras gratuitas em diferentes locais de Salvador.

Segundo comunicado do Leão da Barra, serão cinco peneiras nos bairros Cajazeiras/Fazenda Grande IV, Marback, Uruguai e Nordeste de Amaralina, com testes para as categorias Sub-8 até Sub-15 que duram até o próximo dia 27.

Ainda de acordo com o Vitória, os jovens atletas devem, obrigatoriamente, utilizar uma camisa do clube, chuteira, meião e caneleira, além de apresentar documento de identidade original.

Leia Também:

Fábio Mota cita posições observadas pelo Vitória no mercado; confira
Vitória defende tabu histórico contra o Juventude no Barradão
Meia do Vitória passará por cirurgia e deve ser desfalque por longo período

Locais das peneiras promovidas pelo Vitória

14/08 | 14h – Cajazeiras/Fazenda Grande IV
Categorias: 2010 até 2014

21/08 | 15h30 – Campo do Marback
Categorias: 2011 até 2016

22/08 | 8h – Campo Brinco de Ouro/Uruguai
Categorias: 2012 até 2018

26/08 | não informado – Campo Areal/Nordeste de Amaralina
Categorias: Sub-12 e Sub-15

27/08 | não informado – Campo Areal/Nordeste de Amaralina
Categorias: Sub-8 e Sub-11

Tags:

divisão de base ec vitória peneira Salvador

