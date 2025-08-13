DIVISÃO DE BASE
Vitória realiza peneiras gratuitas em Salvador; saiba onde e quando
Testes serão para as categorias Sub-8 até Sub-15
Por João Grassi
O Vitória realiza um processo de reformulação nas categorias de base e busca captar novos talentos para o futuro. A partir desta próxima quinta-feira, 14, o clube baiano vai promover peneiras gratuitas em diferentes locais de Salvador.
Segundo comunicado do Leão da Barra, serão cinco peneiras nos bairros Cajazeiras/Fazenda Grande IV, Marback, Uruguai e Nordeste de Amaralina, com testes para as categorias Sub-8 até Sub-15 que duram até o próximo dia 27.
Ainda de acordo com o Vitória, os jovens atletas devem, obrigatoriamente, utilizar uma camisa do clube, chuteira, meião e caneleira, além de apresentar documento de identidade original.
Locais das peneiras promovidas pelo Vitória
14/08 | 14h – Cajazeiras/Fazenda Grande IV
Categorias: 2010 até 2014
21/08 | 15h30 – Campo do Marback
Categorias: 2011 até 2016
22/08 | 8h – Campo Brinco de Ouro/Uruguai
Categorias: 2012 até 2018
26/08 | não informado – Campo Areal/Nordeste de Amaralina
Categorias: Sub-12 e Sub-15
27/08 | não informado – Campo Areal/Nordeste de Amaralina
Categorias: Sub-8 e Sub-11
