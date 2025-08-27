Após goleada de 8 a 0, TUI vai ao Barradão para cobranças

Cerca de 20 integrantes da TUI estiveram no Barradão - Foto: Reprodução/Redes sociais

Vivendo uma temporada de fracassos, o Vitória vem decepcionando os rubro-negros em 2025. Após a goleada de 8 a 0 para o Flamengo na última segunda, 25, a Torcida Organizada Os Imbatíveis (TUI) compareceu ao CT Manoel Pontes Tanajura nesta quarta-feira, 27.

Incomodada com a má fase do Leão da Barra na temporada, a TUI foi cobrar o elenco e diretoria. A própria organizada publicou a chegada no Barradão através das redes sociais.

Na imagem postada, cerca de 20 integrantes da maior torcida ligada ao Vitória aparecem descedo a ladeira que dá acesso ao CT. "O recado é simples: não aceitaremos mais fiascos. Se continuarem a envergonhar a camisa, pagarão o preço. A Torcida vem sofrendo com toda essa vergonha, e se for preciso, os jogadores sentirão esse sofrimento na pele", publicou a TUI.

A chegada da TUI, inclusive, aconteceu pouco depois da apresentação do técnico interino Rodrigo Chagas, que assume a equipe após a demissão de Fábio Carille.

TUI no CT Manoel Pontes Tanajura | Foto: Reprodução/Redes sociais

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo às 18h30 do próximo domingo, 31, contra o Atlético-MG, no Barradão. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.