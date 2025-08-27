Menu
ESPORTES
MÁ FASE

Após goleada de 8 a 0, TUI vai ao Barradão para cobranças

Maior torcida organizada ligada ao Vitória publicou registros nas redes sociais

João Grassi

Por João Grassi

27/08/2025 - 17:31 h | Atualizada em 27/08/2025 - 17:59
Cerca de 20 integrantes da TUI estiveram no Barradão
Vivendo uma temporada de fracassos, o Vitória vem decepcionando os rubro-negros em 2025. Após a goleada de 8 a 0 para o Flamengo na última segunda, 25, a Torcida Organizada Os Imbatíveis (TUI) compareceu ao CT Manoel Pontes Tanajura nesta quarta-feira, 27.

Incomodada com a má fase do Leão da Barra na temporada, a TUI foi cobrar o elenco e diretoria. A própria organizada publicou a chegada no Barradão através das redes sociais.

Na imagem postada, cerca de 20 integrantes da maior torcida ligada ao Vitória aparecem descedo a ladeira que dá acesso ao CT. "O recado é simples: não aceitaremos mais fiascos. Se continuarem a envergonhar a camisa, pagarão o preço. A Torcida vem sofrendo com toda essa vergonha, e se for preciso, os jogadores sentirão esse sofrimento na pele", publicou a TUI.

A chegada da TUI, inclusive, aconteceu pouco depois da apresentação do técnico interino Rodrigo Chagas, que assume a equipe após a demissão de Fábio Carille.

TUI no CT Manoel Pontes Tanajura
TUI no CT Manoel Pontes Tanajura | Foto: Reprodução/Redes sociais
Vitória perde outro lateral para enfrentar o Atlético; saiba quem
Técnico interino do Vitória promete reação com uso de jovens da base
Estrela do título da Série B volta ao Vitória para reforçar defesa

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo às 18h30 do próximo domingo, 31, contra o Atlético-MG, no Barradão. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

x