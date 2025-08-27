Menu
EMPRÉSTIMO INTERROMPIDO

Estrela do título da Série B volta ao Vitória para reforçar defesa

Zagueiro que tinha contrato de empréstimo até o final do ano está de volta ao Rubro-Negro

Marina Branco

Por Marina Branco

27/08/2025 - 12:41 h | Atualizada em 27/08/2025 - 14:31
Camutanga pelo Vitória
Camutanga pelo Vitória -

O Vitória está precisando de ajuda - e ela vem justamente de uma época em que as coisas estavam dando mais certo para o clube. Emprestado ao Remo desde abril, o zagueiro Camutanga está voltando para o Rubro-Negro para compor o time que tem a missão de reerguer o Leão da Barra após o 8 a 0 para o Flamengo.

A meta é o reforço rápido, para ter Camutanga já disponível na próxima partida do Vitória, neste domingo, 31, contra o Atlético-MG pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o zagueiro chegando nesta quarta-feira, 27, no clube, é necessário apenas que o BID regularize a situação do atleta para que ele possa jogar. A informação foi divulgada inicialmente pelo BNews e confirmada pelo Portal A Tarde.

A saída de Camutanga do Vitória foi conturbada. Apesar de ter jogado dois jogos pelo time, ficou nove meses afastado por romper um ligamento no joelho, e desde então não voltou mais como era antes. Assim, foi emprestado até o final da temporada, no acordo interrompido pela fase difícil do Leão.

Aos 31 anos, ele tem vínculo com o Vitória até o final do ano que vem, e deve permanecer no clube por mais uma temporada completa, dividindo a zaga com Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Neris.

Pelo Vitória, Camutanga já jogou 75 partidas, marcou seis gols e deu uma assistência. Desde que chegou ao clube em 2023, foi titular por muito tempo, formando a dupla de zaga com o gremista Wagner Leonardo.

Camutanga volta ao Vitória antes do final do empréstimo
Camutanga volta ao Vitória antes do final do empréstimo | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

x