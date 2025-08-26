Goleado, Vitória não levou nenhum cartão em jogos contra o Flamengo

Vitória foi humilhado pelo Flamengo no Maracanã - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Goleado diante do Flamengo pelo vexatório placar de 8 a 0, o Vitória deixou a partida no Maracanã sem levar nenhum cartão amarelo. Foi apenas a segunda vez que isso aconteceu no Campeonato Brasileiro, novamente diante do atual líder da Série A.

Nas 21 partidas que disputou no Brasileirão Série A, o Vitória levou ao menos um cartão em 19 delas. Nos dois duelos contra o Flamengo, por outro lado, não foi advertido e, mesmo sendo atacado do início ao fim na segunda partida, fez apenas seis faltas e viu os cariocas cometerem 17.

O dado chama atenção pelo fato do Leão da Barra ser uma das equipes mais faltosas da competição. É o terceiro time com maior média de faltas cometidas (14.6) entre os 20 da Série A, além de ser o quinto com maior número de cartões amarelos totais (55).

No intervalo da partida, quando já estava 3 a 0, Ronald concedeu entrevista ao canal Sportv e opinou que estava faltando “atitude e coragem” para a equipe rubro-negra. O volante, inclusive, já projetava o pior para o segundo tempo.

“A postura tem que ser mudada. O Flamengo é um time muito bom, mas a gente precisa ter atitude. Chegar mais vezes, ter coragem de chegar no ataque, fazer a jogada. Se não tiver coragem, vai acontecer o que aconteceu no primeiro tempo”, cobrou o jogador.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo às 18h30 do próximo domingo, 31, contra o Atlético-MG. O jogo acontece no Barradão, válido pela rodada 22 do Campeonato Brasileiro.