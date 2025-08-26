Além do 8 a 0! Relembre as maiores goleadas do Brasileirão

Flamengo e Vitória protagonizaram a maior goleada da história do Brasileirão - Foto: Reprodução I Instagram @ecvitoria

A noite da última segunda-feira, 25, inegavelmente entrou para a história. Dentro do Maracanã, o Flamengo performou a maior goleada de toda a era dos pontos corridos no Brasileirão, e fez com que o Vitória saísse de campo humilhado após tomar oito gols e não marcar nenhum.

Os recordes foram muitos. Maior goleada da história do confronto, maior goleada do Flamengo no Brasileirão, pior derrota do Vitória desde que chegou ao futebol profissional e, é claro, a maior goleada de toda a história do Brasileirão em pontos corridos. O modelo que hoje é utilizado na maior competição do país começou a ser implementado em 2003, primeira disputada na nova era.

Desde então, alguns times passaram vergonhas históricas em dias e noites de Brasileirão. A mais recente havia sido o 6 a 0 que o Vasco da Gama aplicou no Santos no último domingo, 17, agora superado com segurança em número de gols pelo Flamengo.

Ainda que Vasco e Santos não tenham a disparidade técnica percebida entre um líder isolado de Brasileirão e um time cativo de zona de rebaixamento na temporada, que teimou em não vencer fora de casa por todo o primeiro turno, a goleada entre rubro-negros foi consagrada como a maior que já existiu no torneio.

Ex-recordistas

Antes da partida no Ninho do Urubu, o recorde era dividido por três confrontos, todos terminados em 7 a 0. Todos aconteceram nos primeiros anos do novo formato, ainda no período de adaptação, entre 2003, primeiro ano do modelo, e 2004.

A primeira veio em 24 de abril de 2003, quando o Goiás venceu o Juventude por 7 a 0. O mesmo placar voltou alguns meses depois, em 14 de dezembro de 2003, com a goleada do Cruzeiro em cima do Bahia.

No ano seguinte, em 28 de setembro de 2004, mais um 7 a 0 - dessa vez do São Paulo sobre o Paysandu. Desde então, há mais de dez anos, ninguém havia igualado ou superado uma marca tão discrepante.

Nesse período, aconteceram algumas outras goleadas, por seis gols de diferença. Foram quatro 7 a 1 e treze 6 a 0 desde 2003, com dois jogos desta temporada integrando a estatística, com Vasco e Santos, e Flamengo e Juventude, também por 6 a 0.

Agora, todos os "empates" de partidas com placares elásticos na história dão lugar ao baile do Flamengo, que assume o primeiro lugar isolado no ranking.

