Além do 8 a 0! Relembre as maiores goleadas do Brasileirão
A goleada de 8 a 0 do Flamengo em cima do Vitória se tornou a maior da história do Brasileirão em pontos corridos
Por Marina Branco
A noite da última segunda-feira, 25, inegavelmente entrou para a história. Dentro do Maracanã, o Flamengo performou a maior goleada de toda a era dos pontos corridos no Brasileirão, e fez com que o Vitória saísse de campo humilhado após tomar oito gols e não marcar nenhum.
Os recordes foram muitos. Maior goleada da história do confronto, maior goleada do Flamengo no Brasileirão, pior derrota do Vitória desde que chegou ao futebol profissional e, é claro, a maior goleada de toda a história do Brasileirão em pontos corridos. O modelo que hoje é utilizado na maior competição do país começou a ser implementado em 2003, primeira disputada na nova era.
Desde então, alguns times passaram vergonhas históricas em dias e noites de Brasileirão. A mais recente havia sido o 6 a 0 que o Vasco da Gama aplicou no Santos no último domingo, 17, agora superado com segurança em número de gols pelo Flamengo.
Ainda que Vasco e Santos não tenham a disparidade técnica percebida entre um líder isolado de Brasileirão e um time cativo de zona de rebaixamento na temporada, que teimou em não vencer fora de casa por todo o primeiro turno, a goleada entre rubro-negros foi consagrada como a maior que já existiu no torneio.
Ex-recordistas
Antes da partida no Ninho do Urubu, o recorde era dividido por três confrontos, todos terminados em 7 a 0. Todos aconteceram nos primeiros anos do novo formato, ainda no período de adaptação, entre 2003, primeiro ano do modelo, e 2004.
A primeira veio em 24 de abril de 2003, quando o Goiás venceu o Juventude por 7 a 0. O mesmo placar voltou alguns meses depois, em 14 de dezembro de 2003, com a goleada do Cruzeiro em cima do Bahia.
No ano seguinte, em 28 de setembro de 2004, mais um 7 a 0 - dessa vez do São Paulo sobre o Paysandu. Desde então, há mais de dez anos, ninguém havia igualado ou superado uma marca tão discrepante.
Nesse período, aconteceram algumas outras goleadas, por seis gols de diferença. Foram quatro 7 a 1 e treze 6 a 0 desde 2003, com dois jogos desta temporada integrando a estatística, com Vasco e Santos, e Flamengo e Juventude, também por 6 a 0.
Agora, todos os "empates" de partidas com placares elásticos na história dão lugar ao baile do Flamengo, que assume o primeiro lugar isolado no ranking.
Maiores goleadas do Brasileirão pontos corridos
- Flamengo 8 x 0 Vitória - 25 de agosto de 2025
- Goiás 7 x 0 Juventude - 24 de abril de 2003
- Cruzeiro 7 x 0 Bahia - 14 de dezembro de 2003
- São Paulo 7 x 0 Paysandu - 28 de setembro de 2004
- Flamengo 6 x 0 Bahia - 29 de junho de 2003
- Figueirense 6 x 0 Bahia - 20 de julho de 2003
- Santos 6 x 0 Paysandu - 19 de setembro de 2004
- Athletico-PR 6 x 0 Goiás - 3 de outubro de 2004
- Internacional 6 x 0 Athletico-PR - 27 de outubro de 2004
- Fluminense 7 x 1 Juventude - 7 de novembro de 2004
- Corinthians 7 x 1 Santos - 27 de novembro de 2005
- São Paulo 6 x 0 Paraná - 27 de novembro de 2005
- Figueirense 1 x 7 Grêmio - 11 de novembro de 2008
- Atlético-MG 6 x 0 Figueirense - 2 de setembro de 2012
- Botafogo 6 x 0 Criciuma - 10 de maio de 2014
- Goiás 6 x 0 Palmeiras - 21 de setembro de 2014
- Internacional 6 x 0 Vasco - 6 de setembro de 2015
- Fortaleza 6 x 0 Bragantino - 24 de julho de 2022
- Internacional 7 x 1 Santos - 3 de dezembro de 2023
- Flamengo 6 x 0 Juventude - 19 de junho de 2025
- Santos 0 x 6 Vasco - 17 de agosto de 2025
