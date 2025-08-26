'Chama a Samu'! Flamengo provoca Vitória após goleada impiedosa

Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0 no Brasileirão e provocou o rival com cântico de “Chama a Samu” e publicação ironizando o apelido “Colossal” usado pela torcida rubro-negra baiana. - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Como se a noite desta segunda-feira, 26, não tivesse sido ruim o suficiente para a torcida do Vitória, os jogadores do Flamengo — responsáveis pela maior goleada da história do Brasileirão por pontos corridos sobre o rubro-negro baiano — provocaram o Leão da Barra após o jogo. Os atletas entoaram o grito da torcida rubro-negra que faz referência ao rival, Bahia: “Chama a Samu”.

Entre os atletas que participaram do momento provocativo estavam o uruguaio Arrascaeta, o equatoriano Gonzalo Plata, o goleiro argentino Rossi e o atacante Samuel Lino, apelidado de “Samu” — alusão direta ao cântico do Leão da Barra — que castigou na partida com dois gols e três assistências no duelo que terminou 8 a 0 para o Flamengo. No vídeo, o camisa 16 do time carioca ainda disse:

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Chamaram? Cheguei! Samuel Lino - jogador do Flamengo

Assista ao vídeo:

Além dos jogadores, o perfil oficial do Flamengo no X (antigo Twitter) também não deixou barato. O rubro-negro carioca fez questão de provocar o Leão da Barra “explicando” o conceito de Colossal, apelido que ganhou fama entre os torcedores do Vitória nos últimos anos, após o impiedoso placar por 8 a 0.

O Flamengo publicou uma postagem fazendo alusão aos dicionários, trazendo os conceitos da palavra Colossal. Conforme divulgado pelo clube, o termo significa: grande como um colosso; gigantesco, descomunal, vastíssimo; que tem volume, altura ou proporções de um colosso (‘estátua’); Clube de Regatas Flamengo.

Veja:

grande como um colosso; gigantesco, descomunal, vastíssimo. que tem volume, altura ou proporções de um colosso (‘estátua’). Clube de Regatas Flamengo.

Confira a publicação do Flamengo: