Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO DEIXOU BARATO!

'Chama a Samu'! Flamengo provoca Vitória após goleada impiedosa

Após 8 a 0, o perfil oficial do Flamengo também ironiza apelido “Colossal” usado pela torcida do Leão

Redação

Por Redação

26/08/2025 - 7:56 h
Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0 no Brasileirão e provocou o rival com cântico de “Chama a Samu” e publicação ironizando o apelido “Colossal” usado pela torcida rubro-negra baiana.
Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0 no Brasileirão e provocou o rival com cântico de “Chama a Samu” e publicação ironizando o apelido “Colossal” usado pela torcida rubro-negra baiana. -

Como se a noite desta segunda-feira, 26, não tivesse sido ruim o suficiente para a torcida do Vitória, os jogadores do Flamengo — responsáveis pela maior goleada da história do Brasileirão por pontos corridos sobre o rubro-negro baiano — provocaram o Leão da Barra após o jogo. Os atletas entoaram o grito da torcida rubro-negra que faz referência ao rival, Bahia: “Chama a Samu”.

Entre os atletas que participaram do momento provocativo estavam o uruguaio Arrascaeta, o equatoriano Gonzalo Plata, o goleiro argentino Rossi e o atacante Samuel Lino, apelidado de “Samu” — alusão direta ao cântico do Leão da Barra — que castigou na partida com dois gols e três assistências no duelo que terminou 8 a 0 para o Flamengo. No vídeo, o camisa 16 do time carioca ainda disse:

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Chamaram? Cheguei!
Samuel Lino - jogador do Flamengo

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Além dos jogadores, o perfil oficial do Flamengo no X (antigo Twitter) também não deixou barato. O rubro-negro carioca fez questão de provocar o Leão da Barra “explicando” o conceito de Colossal, apelido que ganhou fama entre os torcedores do Vitória nos últimos anos, após o impiedoso placar por 8 a 0.

Leia Também:

Flamengo 8x0 Vitória é a maior goleada do século XXI no Brasileirão
Após goleada, Vitória anuncia demissão do técnico Fábio Carille
Fábio Mota relembra outras goleadas sofridas: "Nem por isso acabamos"

O Flamengo publicou uma postagem fazendo alusão aos dicionários, trazendo os conceitos da palavra Colossal. Conforme divulgado pelo clube, o termo significa: grande como um colosso; gigantesco, descomunal, vastíssimo; que tem volume, altura ou proporções de um colosso (‘estátua’); Clube de Regatas Flamengo.

Veja:

  1. grande como um colosso; gigantesco, descomunal, vastíssimo.
  2. que tem volume, altura ou proporções de um colosso (‘estátua’).
  3. Clube de Regatas Flamengo.

Confira a publicação do Flamengo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arrascaeta Brasileirão 2025 chama a Samu Colossal flamengo Gonzalo Plata rossi Samuel Lino vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0 no Brasileirão e provocou o rival com cântico de “Chama a Samu” e publicação ironizando o apelido “Colossal” usado pela torcida rubro-negra baiana.
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0 no Brasileirão e provocou o rival com cântico de “Chama a Samu” e publicação ironizando o apelido “Colossal” usado pela torcida rubro-negra baiana.
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0 no Brasileirão e provocou o rival com cântico de “Chama a Samu” e publicação ironizando o apelido “Colossal” usado pela torcida rubro-negra baiana.
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0 no Brasileirão e provocou o rival com cântico de “Chama a Samu” e publicação ironizando o apelido “Colossal” usado pela torcida rubro-negra baiana.
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x