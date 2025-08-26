NÃO DEIXOU BARATO!
'Chama a Samu'! Flamengo provoca Vitória após goleada impiedosa
Após 8 a 0, o perfil oficial do Flamengo também ironiza apelido “Colossal” usado pela torcida do Leão
Por Redação
Como se a noite desta segunda-feira, 26, não tivesse sido ruim o suficiente para a torcida do Vitória, os jogadores do Flamengo — responsáveis pela maior goleada da história do Brasileirão por pontos corridos sobre o rubro-negro baiano — provocaram o Leão da Barra após o jogo. Os atletas entoaram o grito da torcida rubro-negra que faz referência ao rival, Bahia: “Chama a Samu”.
Entre os atletas que participaram do momento provocativo estavam o uruguaio Arrascaeta, o equatoriano Gonzalo Plata, o goleiro argentino Rossi e o atacante Samuel Lino, apelidado de “Samu” — alusão direta ao cântico do Leão da Barra — que castigou na partida com dois gols e três assistências no duelo que terminou 8 a 0 para o Flamengo. No vídeo, o camisa 16 do time carioca ainda disse:
Chamaram? Cheguei!
Assista ao vídeo:
Além dos jogadores, o perfil oficial do Flamengo no X (antigo Twitter) também não deixou barato. O rubro-negro carioca fez questão de provocar o Leão da Barra “explicando” o conceito de Colossal, apelido que ganhou fama entre os torcedores do Vitória nos últimos anos, após o impiedoso placar por 8 a 0.
O Flamengo publicou uma postagem fazendo alusão aos dicionários, trazendo os conceitos da palavra Colossal. Conforme divulgado pelo clube, o termo significa: grande como um colosso; gigantesco, descomunal, vastíssimo; que tem volume, altura ou proporções de um colosso (‘estátua’); Clube de Regatas Flamengo.
Veja:
- grande como um colosso; gigantesco, descomunal, vastíssimo.
- que tem volume, altura ou proporções de um colosso (‘estátua’).
- Clube de Regatas Flamengo.
Confira a publicação do Flamengo:
O conceito de COLOSSAL... pic.twitter.com/DLPbd6a07l— Flamengo (@Flamengo) August 26, 2025
