Ramón Diaz é especulado para assumir o comando do Vitória
Argentino é o preferido da diretoria para substituir Fábio Carille
Por Marcello Góis
O Vitória já trabalha para definir seu novo treinador depois da saída de Fábio Carille, demitido na noite da última segunda-feira, 25, após a goleada por 8 a 0 sofrida diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. O nome mais cotado nos bastidores da Toca do Leão é o do argentino Ramón Díaz, experiente técnico com passagens recentes por Vasco e Corinthians. A informação foi divulgada pelo apresentador Pedro Sento Sé, do A Tarde Esporte Clube, da A TARDE FM.
Ramón Díaz tem histórico consolidado no futebol sul-americano e já comandou grandes equipes do continente. No futebol brasileiro, dirigiu o Vasco da Gama e, mais recentemente, o Corinthians, onde esteve em 2025 e somou 26 jogos, com 14 vitórias. Após deixar o Timão, o treinador assumiu o Olimpia, do Paraguai, mas permaneceu por apenas sete partidas.
Obstáculo financeiro
A diretoria do Vitória vê em Ramón Díaz o nome ideal para tentar recolocar a equipe nos trilhos. O grande entrave, no entanto, seria o alto salário do treinador argentino, acima da atual realidade financeira do clube e pago em dólar, o que deixa mais caro.
Terceiro técnico da temporada
Caso o acerto se concretize, Ramón Díaz será o terceiro técnico do Vitória em 2025. Antes dele, o clube contou com Thiago Carpini e Fábio Carille, que não resistiu ao resultado histórico contra o Flamengo, considerado um dos maiores vexames da história rubro-negra.
A diretoria segue no mercado em busca do novo técnico. Quem comanda a equipe de maneira interina será Rodrigo Chagas, treinador a equipe Sub-20.
Há seis jogos sem vencer no Brasileirão e afundado na zona de rebaixamento, o Leão da Barra ocupa a 17ª colocação, com 19 pontos somados.
