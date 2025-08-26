Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SERÁ?

Ramón Diaz é especulado para assumir o comando do Vitória

Argentino é o preferido da diretoria para substituir Fábio Carille

Marcello Góis

Por Marcello Góis

26/08/2025 - 10:51 h
O argentino Ramón Diaz é o nome mais cotado para assumir o Vitória
O argentino Ramón Diaz é o nome mais cotado para assumir o Vitória -

O Vitória já trabalha para definir seu novo treinador depois da saída de Fábio Carille, demitido na noite da última segunda-feira, 25, após a goleada por 8 a 0 sofrida diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. O nome mais cotado nos bastidores da Toca do Leão é o do argentino Ramón Díaz, experiente técnico com passagens recentes por Vasco e Corinthians. A informação foi divulgada pelo apresentador Pedro Sento Sé, do A Tarde Esporte Clube, da A TARDE FM.

Ramón Díaz tem histórico consolidado no futebol sul-americano e já comandou grandes equipes do continente. No futebol brasileiro, dirigiu o Vasco da Gama e, mais recentemente, o Corinthians, onde esteve em 2025 e somou 26 jogos, com 14 vitórias. Após deixar o Timão, o treinador assumiu o Olimpia, do Paraguai, mas permaneceu por apenas sete partidas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CBF confirma amistosos da Seleção contra Coreia do Sul e Japão
Santoro rasga elogios a Marcos Felipe durante apresentação de João Paulo
Meia-atacante deixa o Vitória e acerta com clube europeu


Obstáculo financeiro

A diretoria do Vitória vê em Ramón Díaz o nome ideal para tentar recolocar a equipe nos trilhos. O grande entrave, no entanto, seria o alto salário do treinador argentino, acima da atual realidade financeira do clube e pago em dólar, o que deixa mais caro.

Terceiro técnico da temporada

Caso o acerto se concretize, Ramón Díaz será o terceiro técnico do Vitória em 2025. Antes dele, o clube contou com Thiago Carpini e Fábio Carille, que não resistiu ao resultado histórico contra o Flamengo, considerado um dos maiores vexames da história rubro-negra.

A diretoria segue no mercado em busca do novo técnico. Quem comanda a equipe de maneira interina será Rodrigo Chagas, treinador a equipe Sub-20.

Há seis jogos sem vencer no Brasileirão e afundado na zona de rebaixamento, o Leão da Barra ocupa a 17ª colocação, com 19 pontos somados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

especulação ramón díaz treinador vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O argentino Ramón Diaz é o nome mais cotado para assumir o Vitória
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

O argentino Ramón Diaz é o nome mais cotado para assumir o Vitória
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

O argentino Ramón Diaz é o nome mais cotado para assumir o Vitória
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O argentino Ramón Diaz é o nome mais cotado para assumir o Vitória
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x