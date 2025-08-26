Menu
HOME > ESPORTES
DEFINIÇÃO!

CBF confirma amistosos da Seleção contra Coreia do Sul e Japão

Partidas na Ásia fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026

Marcello Góis

Por Marcello Góis

26/08/2025 - 9:24 h | Atualizada em 26/08/2025 - 10:52
Seleção Brasileira fara dois amistosos na Ásia em preparação para a Copa do Mundo
A Seleção Brasileira já tem definidos seus próximos compromissos internacionais. Em outubro, a equipe comandada por Carlo Ancelotti disputará dois amistosos na Ásia, diante da Coreia do Sul e do Japão, como parte do planejamento rumo à Copa do Mundo de 2026, que será realizada em Estados Unidos, México e Canadá.

O confronto contra os sul-coreanos será realizado no dia 10 de outubro, às 8h, em Seul. Já o duelo diante dos japoneses está marcado para o dia 14, às 7h30, em Tóquio.

Segundo o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, a ideia é proporcionar ao Brasil diferentes experiências de jogo antes do Mundial.

“O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026”, explicou.

O último duelo contra o Japão aconteceu em 6 de junho de 2022, no mesmo estádio que receberá o amistoso de outubro, e terminou com vitória brasileira por 1 a 0, gol de Neymar. Já diante da Coreia do Sul, a Seleção brilhou nas oitavas de final da Copa de 2022, vencendo por 4 a 1, com gols de Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.

Próximos passos da preparação

Rodrigo Caetano adiantou ainda que a CBF pretende manter a sequência de confrontos contra diferentes “escolas” do futebol mundial.

“Depois dos amistosos com Coreia e Japão, nossa ideia é jogar contra seleções africanas em novembro e europeias de nível A em março e junho de 2026. Isso faz parte de um planejamento técnico da Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo”, disse.

O técnico Carlo Ancelotti destacou que os amistosos também servirão para conhecer melhor os atletas que podem compor a lista final para o Mundial.

“Temos que aproveitar esses jogos para ter um bom ambiente na equipe, conhecer mais as características e a personalidade dos jogadores e preparar o Brasil para a Copa do Mundo”, afirmou o treinador italiano.

Eliminatórias antes dos amistosos

Antes de viajar à Ásia, a Seleção Brasileira ainda tem compromissos pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O Brasil enfrentará o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, e depois encara a Bolívia, no dia 9, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude.

x