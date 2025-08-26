TCHAU!
Meia-atacante deixa o Vitória e acerta com clube europeu
Jogador deixa o rubro-negro baiano com apenas 12 jogos disputados
Por Marcello Góis
O meia Daniel Jr já tem seu destino definido e não vestirá mais a camisa do Vitória. O jogador de 23 anos será o mais novo reforço do Nacional da Ilha da Madeira, que disputa a primeira divisão do futebol português. O acerto foi revelado pelo jornal A Bola e confirmado pelo portal A TARDE. O contrato será em definitivo, válido por cinco temporadas. Os valores da transação não foram confirmados oficialmente pelo clube.
Fora dos planos, o jogador estava treinando a parte do elenco principal do rubro-negro baiano, onde aprimorava sua parte física. O clube informou na época que o jogador tinha propostas para sair e aguardava uma oferta mais vantajosa para se transferir.
Daniel Jr chegou ao Vitória após negociação com o Cruzeiro, em que o clube baiano adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 2,5 milhões.
A outra metade segue pertencendo ao Palmeiras, clube formador do jogador. Com vínculo que iria até o final de 2026, o meia deixa a Toca do Leão em definitivo para buscar novos ares no futebol europeu.
Cria das divisões de base do Palmeiras, Daniel Jr também defendeu o Cruzeiro antes de se transferir para a Rússia, onde atuou pelo Akhmat Grozny. No Brasil, além do Vitória, o meia passou por empréstimos no América-MG e na Portuguesa.
Com a camisa rubro-negra, Daniel Jr não conseguiu se firmar. Foram 12 partidas disputadas, apenas duas como titular, mas deixou sua marca com três gols.
