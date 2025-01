Vitória muda os planos e empresta meia canhoto para time paulista

Daniel Jr em partida contra o Botafogo - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

As movimentações nos bastidores do Vitória no mercado da bola estão a todo vapor. Além da chegada de novos jogadores, alguns atletas também estão de saída, como o meio-campista Daniel Jr., que será emprestado à Portuguesa-SP. A informação foi divulgada inicialmente pelo Arena Rubro-Negra.

O atleta de 22 anos já estava na lista de empréstimos do Leão da Barra e tinha como destino inicial o Guarani. No entanto, os planos mudaram, e Daniel Jr. deve reforçar a Lusa Rubro-Verde até o fim de 2025, com opção de compra.

O Vitória comprou o meia por 500 mil dólares (aproximadamente R$ 2,5 milhões) em janeiro deste ano. Porém, ele viveu altos e baixos no time baiano e foi emprestado posteriormente ao América-MG, onde sofreu uma lesão e participou de apenas nove jogos.