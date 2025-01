CBF desenvolve canal para denuncia de manipulação de jogos

Canal para denúnicas contra as manipulações de resultados é criado pela CBF - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Um canal exclusivo para denúncias de manipulação em competições foi lançado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta sexta-feira, 27.

As denúncias podem ser feitas por todo o país, sendo garantida a confidencialidade e o anonimato do denunciante. As acusações podem ser enviadas pelo site https://www.contatoseguro.com.br/pt/cbfcontramanipulacao/ ou por ligação telefônica para o número 0800 881 3736 e no aplicativo.

O lançamento institucional da nova ferramenta está previsto para janeiro de 2025, sendo nomeada Contato Seguro, seguido pelo slogan “por um futebol mais justo e transparente”.

Segundo a CBF, manipulação esportiva de qualquer tipo é "o ato ou omissão intencional com o objetivo de alterar irregularmente o resultado ou o desenrolar de uma competição esportiva para obter vantagens indevidas". Incluindo por exemplo:

acordos, verbais ou escritos, para influenciar ilegalmente o resultado de partidas;

aceitação, oferta ou solicitação de vantagens financeiras para manipular jogos e/ou competições;

atos intencionais de atletas, como sofrer gols ou cometer faltas deliberadamente;

aplicação de regras de jogo de forma intencionalmente errada por árbitros ou oficiais;

envolvimento em apostas relacionadas à competição;

qualquer outra conduta que impacte ilegalmente partidas, competições ou campeonatos.

De acordo com a CBF ainda, o canal seria mais uma ferramenta que foca assegurar a integridade do esporte, visando atuar em conjunto com outras iniciativas da organização, incluindo: