Pai Fábio D’Oxum prevê outro ataque a Brasília em 2025

Pai Fábio D’Oxum, sacerdote do Centro de Umbanda Caboclo Taperoá (CUCT) - Foto: Divulgação

O ano de 2025 será regido pelas energias de Xangô e Iansã, orixás da justiça e da transformação, segundo previsões do Pai Fábio D’Oxum. “Xangô vai trazer expansão, conhecimento, crescimento, justiça, bom senso e, nossa mãe Iansã, traz renovo, maturidade, amor próprio, novas descobertas acerca de nossas fé, nosso emocional”, diz o líder.

Cartomancista, escritor e sacerdote do Centro de Umbanda Caboclo Taperoá (CUCT), localizado em Salvador, Pai Fábio detalhou, ao Portal A TARDE, que a carta do tarot de 2025 é o Eremita, que representa a sabedoria através da introspecção.

“Dois mil e vinte e cinco, relacionado à parte mundo, é a carta do eremita, que responde pelo processo de desaceleração do ritmo que a gente vem vindo. Ele nos pede a passar um tempo a sós, uma autoavaliação do nosso emocional. Eu falo que é o ano do desapego. Eu ano do renovo e também da inovação de forma individual para cada um de nós”, descreve.

Ele afirma que o ano de 2025 será marcado por um intenso processo de autoavaliação pessoal, muito trabalho, muitas separações e mais conflitos na política brasileira. Veja abaixo.

Política

De acordo com o sacerdote, o ano terá muitos políticos presos, dentro e fora do país. Além disso, ele prevê outro ataque a Brasília.

“O ataque de 2023 foi uma previsão minha, quatro meses ou dois meses antes. Então assim, outro ataque a Brasília gerando desordem, prisão, vamos falar que o caldeirão vai estar fervendo desde janeiro na política. O nosso ex-presidente, não é o atual, precisará de muita ajuda para se safar de algumas ou muitas acusações e provas contra ele. Então vamos apertar o cinto e aguardar o que vem por aí. A gente vai ver outro atentado a um grande homem do supremo, vai haver muitas greves, manifestações, falta de serviço público em algumas esferas”.

“Agora, uma bênção, é que o código penal passa por uma reforma onde Xangô vai aplicar a sua verdadeira justiça e vamos entender isso na prática, vamos ver realmente justiça sendo justiça na prática em 2025”, completa.

Mudanças climáticas

De acordo com Pai Fábio D’Oxum, 2025 será regido por Júpiter, um dos planetas mais quentes depois do sol. Ele alerta para o aumento de casos com fogo e intensificação das mudanças climáticas.

“Vai ser um ano muito quente, vai ver muita coisa perdida por incêndios, vulcões vão acordar, a gente vai passar por muito desmoronamento de terra, soterramento de grande proporção, tremor de terra, muitos ventos, logo no início do ano mesmo. A chuva vai trazer muito prejuízo também, eu falo de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás. Esses lugares precisam ter bastante cautela, muito cuidado, muita atenção com relação às chuvas. Muita importância também com a parte elétrica de nossas casas. Eu falei ano passado que a gente ia ver alguns estados sem luz e sem internet”, explica.

Trabalho

O sacerdote conta que 2025 será um ano de muito trabalho, mas é necessário ter foco nos objetivos. Além disso, ele destaca a necessidade de cuidado com contratos e assinatura de documentos.

“Quem quer ganhar dinheiro, quem quer se sobressair, quem quer ampliar a empresa, quem quer renovar os seus negócios, quem quer outros ramos é o ano para quem quer trabalhar, mexer com os documentos, com papeis, com coisas grandes. Vai ser o ano de muita gente dar aquele salto e dizer ‘eu sou dono do meu nariz’. Agora é preciso focar, tirar aquele projeto da gaveta, focar em cursos, focar em gente realmente que possa contar com vocês, somar com você, pra que você possa chegar e botar seu carro para andar".

"Vamos precisar ter cuidado, fechar contratos, assinar documentos. Você pode acordar, inclusive no outro dia de manhã com seu nome sujo no SPC sem nem ter comprado. Estelionato, muita gente que pode mexer com toda essa parte de documentação e você realmente cair em alguns golpes se não tiver realmente os pézinhos no chão”, completa.

Mundo

Segundo Pai Fábio, o mercado de pedras e da mineração vai ganhar grandes destaques em 2025. “Xangô é um dos regimes de 2025, então ele vem trazendo toda essa bagagem, as pessoas que trabalham com isso vão ser muito bem sucedidos, quem trabalha com pedraria, com ouro, com prata, com pedra, com minério, pode arregaçar as mangas e botar a mão na massa porque vai um dinheiro grande. Eu digo que é um ano economicamente dinâmico, que nada financeiramente vai ficar parado, fazer investimentos, usar recursos que a gente tem, implantar e vestir a nosso favor. Agora com cautela, com os pés no chão, eu não aconselho sociedades, empréstimos com muita cautela”.

Já a agricultura sofrerá grandes perdas. “Morte de animais, problemas com gago, mortes misteriosas de peixes, isso pode afetar inclusive a importação e a exportação do nosso país”.

Amor

O líder espiritual também destacou que 2025 será um ano de separações amorosas, volta de amores do passado e paixões repentinas.

“A parte amorosa, a vida emocional, sentimental, o caminho de Iansã traz sentenças. Não é um ano que você vai ver muitos casais, muito pelo contrário, é um ano de separação, de muita gente solteira em busca do seu sapato. Mas amores do passado voltam a bater à porta e a gente tem que ter cuidado com quando dizer sim, se é o momento, se vale a pena, se é se afastar, se aproximar realmente, se é pra poder deixar realmente seguir. É um momento de se aproximar das águas e pedir o equilíbrio de Oxum, que é a dona do amor, já que primeiro, antes de tudo, o amor próprio. Vamos ver muitas paixões repentinas, avassaladoras e a gente vai entender quem de fato quer alguma coisa com a gente”, descreveu.

Saúde

No campo da saúde, o ano pede hábitos saudáveis e redução no consumo de carne vermelha, conforme explica Pai Fábio. “Uma mudança drástica para que a gente possa aproveitar o nosso tempo livre com atividades ao ar livre, deixar o nosso check-up em dias, entender aquilo que por conta da nossa idade a gente hoje já não pode, principalmente evitar o uso de carne vermelha, já que vai ter muita coisa com o gado. Evite carne vermelha para 2025, bebidas alcoólicas em excesso também eu aconselho quem bebe muito que vai diminuindo. Não é que não possa beber, mas tenha cautela.

“A gente vai ter muitas descobertas e cura de algumas vacinas para alguns tipos de câncer e cegueira em 2025. Mas também vejo muitas complicações por cirurgias plásticas. Doenças esquecidas vão voltar a circular entre nós, trazendo alguns problemas de pele, principalmente crianças. Muitas crianças com grande problema de pele em 2025. Um grande aumento de infartos, problemas de circulação e pressão alta, vamos ficar atentos e maneirar o sal, entender até onde a gente pode ir com a nossa alimentação e tentar levar uma vida mais saudável em 2025”, completa.

Espiritualidade

Por fim, o sacerdote alerta para falsos profetas em 2025. Ele afirma que haverá uma guerra em nome do sagrado.

“Quem tem sua religião, sua casa, seu clero, fique lá, crie raízes, aprofunde. A gente vai ver muitas religiões satanistas se passando em nome de Deus. Vai se levantar um novo anticristo e com ele a gente vai ver uma guerra ser formada em nome do sagrado. Vamos precisar de muita prece e muita oração para Rússia e Alemanha, eles vão passar por esse processo cármico doloroso, então vamos pedir muito a Deus misericórdia. É um ano da gente redefinir a nossa fé, da gente ter cuidado com temporadas que a gente passa em lugares diferentes, buscando espiritualidade aqui, ali, acolá, evitar isso. É buscar ser íntimo, na verdade, o nosso clero, do nosso sagrado, da nossa ancestralidade, e estabelecer raízes é importante”.