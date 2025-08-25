Palmeiras vence o Sport e movimenta briga no G-4 do Brasileirão

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras - Foto: Divulgação | Palmeiras

O Palmeiras venceu o Sport por 3 a 0, nesta segunda-feira, 25, no Allianz Parque, e reassumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por Flaco López, duas vezes, e pelo zagueiro Gustavo Gómez.

A partida marcou a estreia do terceiro uniforme da temporada, em alusão às cores da seleção brasileira. O Verdão entrou em campo de camisa amarela, calção azul e meião branco, referência ao amistoso de 1965, quando o clube representou a Seleção em jogo contra o Uruguai.

Com o resultado, o time de Abel Ferreira chegou aos 42 pontos, ultrapassou o Cruzeiro, que tem 41 e dois jogos a mais, e abriu oito de vantagem para o Bahia, atual quarto colocado. O Flamengo lidera a competição com 43 pontos. Já o Sport permanece na lanterna, com apenas 10 pontos.