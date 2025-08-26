Vitória se consolida como a segunda pior defesa do Brasileirão

Defesa do Vitória chega a marca de 32 gols sofridos na Série A - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A goleada sofrida por 8 a 0 diante do Flamengo, no Maracanã, escancarou de vez a vulnerabilidade defensiva do Vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro. O resultado, considerado o maior vexame da temporada até agora, colocou o rubro-negro baiano como a segunda defesa mais vazada do torneio.

Números preocupantes

Com os oito gols levados no Rio de Janeiro, o Vitória chegou a 32 gols sofridos na competição, igualando o Fortaleza, que também ocupa a zona de rebaixamento.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O posto de pior defesa do Brasileirão pertence ao Juventude, que já foi vazado 41 vezes. Logo atrás aparecem o Santos (31) e o Sport (30), fechando o grupo dos sistemas mais frágeis do campeonato.

Pressão aumenta

O desempenho defensivo do Leão da Barra preocupa a torcida e a diretoria, já que a equipe convive com alto risco de rebaixamento. A goleada sofrida para o Flamengo não apenas entrou para a história como a maior derrota rubro-negra no futebol profissional, assim como outro recorde negativo, de ter sofrido a maior goleada na era dos pontos corridos.

Próximo compromisso

Comandado interinamente por Rodrigo Chagas, a equipe recebe o Atlético-MG neste domingo, 31, às 18h30, no Barradão, pela 22ª rodada da Série A.

Há seis jogos sem vencer no Brasileiro e afundado na zona de rebaixamento, o Leão da Barra ocupa a 17ª colocação, com 19 pontos somados.