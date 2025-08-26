Vagner Mancini diz ter recusado proposta do Vitória: "Não tive dúvida"

Vagner Mancini, ex-treinador do Vitória - Foto: Mauricia da Matta / ECV

Após a goleada de 8 a 0 sofrida para o Flamengo, o Vitória decidiu demitir o técnico Fábio Carille. A diretoria rubro-negra agiu rapidamente e procurou Vagner Mancini, conforme declarou o próprio profissional de 58 anos, que está atualmente no Goiás.

Em entrevista coletiva, Mancini afirmou publicamente ter recusado uma proposta do Leão da Barra. O treinador acumula quatro passagens pelo Barradão, a última delas finalizada em 2018.

“Esse convite veio em função da ligação que tenho com o Vitória. Há uma identificação, mas minha resposta foi baseada no que está acontecendo hoje no Goiás. Quando chega uma proposta assim da Série A, a gente tem que parar e pensar, mas em momento algum tive dúvida. Passei para frente. Aqui nós temos uma grande possibilidade de acesso e estamos pavimentando o caminho para isso”, afirmou Mancini.

À frente do Goiás há cerca de cinco meses, Vagner Mancini vive boa fase no clube goiano, que lidera o Campeonato Brasileiro da Série B e tem oito pontos de vantagem para o primeiro time fora do G-4.

Próximo compromisso

Enquanto não acerta com outro técnico, o Vitória será comandado interinamente por Rodrigo Chagas, do Sub-20. O Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG no próximo domingo, 31, às 18h30, no Barradão, pela 22ª rodada da Série A.