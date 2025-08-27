Vitória perde outro lateral para enfrentar o Atlético; saiba quem

Maykon Jesus está fora da partida contra o Galo - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo um momento de baixas no elenco, o Vitória terá mais um desfalque certo na partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo, 31. Trata-se do lateral-esquerdo Maykon Jesus.

Como está emprestado pelo Galo, o defensor de 19 anos fica impedido de entrar em campo por força contratual. Maykon, no entanto, já tinha perdido a posição de titular após a chegada de Ramon.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As laterais rubro-negras vem sendo um problema, já que Cáceres e Claudinho estão lesionados, enquanto Jamerson se recupera de cirurgia. Para o jogo de domingo, o recém apresentado Rodrigo Chagas adiantou que vai utilizar a base para repor essas lacunas.

“No jogo de domingo teremos um atleta da base, não tem porque esconder. Se temos a necessidade de usar um atleta da posição de origem. O Paulo vai jogar. Não tenho porque improvisar. É um jogador que conheço. Atleta de qualidade técnica, muita força. Vamos oportunizar e acreditar que temos potencial de fazer o melhor”, disse o técnico interino.

Próximo compromisso

Com Paulo Roberto e Ramon nas laterais, o Vitória volta a campo às 18h30 deste domingo, contra o Atlético-MG, no Barradão. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.