DESFALQUE

Vitória perde outro lateral para enfrentar o Atlético; saiba quem

Leão da Barra vive momento de muitos desfalques no elenco

João Grassi

Por João Grassi

27/08/2025 - 16:03 h | Atualizada em 27/08/2025 - 17:31
Maykon Jesus está fora da partida contra o Galo
Maykon Jesus está fora da partida contra o Galo

Vivendo um momento de baixas no elenco, o Vitória terá mais um desfalque certo na partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo, 31. Trata-se do lateral-esquerdo Maykon Jesus.

Como está emprestado pelo Galo, o defensor de 19 anos fica impedido de entrar em campo por força contratual. Maykon, no entanto, já tinha perdido a posição de titular após a chegada de Ramon.

As laterais rubro-negras vem sendo um problema, já que Cáceres e Claudinho estão lesionados, enquanto Jamerson se recupera de cirurgia. Para o jogo de domingo, o recém apresentado Rodrigo Chagas adiantou que vai utilizar a base para repor essas lacunas.

“No jogo de domingo teremos um atleta da base, não tem porque esconder. Se temos a necessidade de usar um atleta da posição de origem. O Paulo vai jogar. Não tenho porque improvisar. É um jogador que conheço. Atleta de qualidade técnica, muita força. Vamos oportunizar e acreditar que temos potencial de fazer o melhor”, disse o técnico interino.

Leia Também:

Técnico interino do Vitória promete reação com uso de jovens da base
Estrela do título da Série B volta ao Vitória para reforçar defesa
CBF divulga tabela detalhada do Brasileiro com Bahia e Vitória em destaque

Próximo compromisso

Com Paulo Roberto e Ramon nas laterais, o Vitória volta a campo às 18h30 deste domingo, contra o Atlético-MG, no Barradão. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

