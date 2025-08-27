Menu
DEU AZUL NO CLÁSSICO!

Convocados marcam e Cruzeiro vence o Atlético-MG na Copa do Brasil

Cabuloso abriu vantagem e pressionou o Galo, que visita o Vitória no próximo domingo, 31

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

27/08/2025 - 21:30 h | Atualizada em 27/08/2025 - 21:53
Atlético-MG x Cruzeiro, na Arena MRV. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube.
Atlético-MG x Cruzeiro, na Arena MRV. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro deu um passo rumo às semifinais da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, 28. Diante do seu arquirrival Atlético-MG em plena Arena MRV, o "Cabuloso" venceu por 2 a 0 com gols dos convocados para Seleção Brasileira Fabricio Bruno e Kaio Jorge.

O resultado dá uma vantagem confortável ao time comandado pelo português Leonardo Jardim na partida de volta, marcada para o dia 11 de setembro, às 19h30, no Mineirão.

Do outro lado da moeda, o Galo chega pressionado com duas derrotas consecutivas para o Barradão, onde encara o Vitória no próximo domingo, 31, às 18h30, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro encara o São Paulo, neste sábado, 30, às 21h, antes do confronto de volta, que vale uma vaga nas semifinais da competição.

Se passar de fase, o Cabuloso vai somar mais R$ 9.922.500 em premiações, além de duelar contra Corinthians ou Athletico-PR nos dias 10 e 14 de dezembro pelas semifinais. Do outro lado da chave, Bahia, Fluminense, Botafogo e Vasco brigam pela outra vaga na decisão.

Assista os gols da partida:

