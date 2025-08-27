DEU AZUL NO CLÁSSICO!
Convocados marcam e Cruzeiro vence o Atlético-MG na Copa do Brasil
Cabuloso abriu vantagem e pressionou o Galo, que visita o Vitória no próximo domingo, 31
Por Lucas Vilas Boas
O Cruzeiro deu um passo rumo às semifinais da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, 28. Diante do seu arquirrival Atlético-MG em plena Arena MRV, o "Cabuloso" venceu por 2 a 0 com gols dos convocados para Seleção Brasileira Fabricio Bruno e Kaio Jorge.
O resultado dá uma vantagem confortável ao time comandado pelo português Leonardo Jardim na partida de volta, marcada para o dia 11 de setembro, às 19h30, no Mineirão.
Do outro lado da moeda, o Galo chega pressionado com duas derrotas consecutivas para o Barradão, onde encara o Vitória no próximo domingo, 31, às 18h30, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro encara o São Paulo, neste sábado, 30, às 21h, antes do confronto de volta, que vale uma vaga nas semifinais da competição.
Se passar de fase, o Cabuloso vai somar mais R$ 9.922.500 em premiações, além de duelar contra Corinthians ou Athletico-PR nos dias 10 e 14 de dezembro pelas semifinais. Do outro lado da chave, Bahia, Fluminense, Botafogo e Vasco brigam pela outra vaga na decisão.
Assista os gols da partida:
GOLAÇO DO FABRÍCIO BRUNO O MELHOR ZAGUEIRO DO BRASIL! pic.twitter.com/rPHrPLH1CT— Cavalinho do Cruzeiro (@cavalinhodocec) August 27, 2025
O gol de Kaio Jorge. Atlético-MG 0x2 Cruzeiro na Arena MRV.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 28, 2025
🎥 @pvsportbr pic.twitter.com/J6pGLpaTwn
