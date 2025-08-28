Vitória chama outro campeão da Série B de volta para o elenco; saiba

Volante Dudu retorna ao Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo um momento conturbado na temporada, o Vitória fez sete contratações na atual janela de transferências. No entanto, o Rubro-Negro mudou a estratégia e agora aciona jogadores emprestados para reforçar o elenco: o volante Dudu foi chamado de volta.

Destaque nos títulos rubro-negros da Série B 2023 e Campeonato Baiano 2024, Dudu estava na Ponte Preta em meio a disputa da Série C. No entanto, o volante se despediu da Macaca através de postagem nas redes sociais, nesta quinta-feira, 28.

De acordo com o setorista Lucas Rossafa, o contrato de empréstimo de Dudu possuía uma cláusula que permitia o Leão da Barra solicitar seu retorno quando bem entendesse.

Agora reintegrado ao elenco, o jogador de 26 anos possui contrato com o Vitória até o fim de 2026 e ficará à disposição da comissão técnica.

Elogiado por Rodrigo Chagas

Apresentado como técnico interino do Vitória na quarta-feira, 27, Rodrigo Chagas chegou a comentar sobre os retornos de Dudu e também de Camutanga, outro emprestado que teve retorno solicitado pelo clube.

“Todos os atletas do Vitória que têm história pelo clube são importantes. São dois vencedores que, se se juntarem ao elenco, vão contribuir para o nosso trabalho com certeza”, afirmou o treinador.