Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RETORNO

Vitória chama outro campeão da Série B de volta para o elenco; saiba

Jogador de 26 anos estava emprestado para um clube que disputa a Série C

João Grassi

Por João Grassi

28/08/2025 - 11:44 h | Atualizada em 28/08/2025 - 11:55
Volante Dudu retorna ao Vitória
Volante Dudu retorna ao Vitória -

Vivendo um momento conturbado na temporada, o Vitória fez sete contratações na atual janela de transferências. No entanto, o Rubro-Negro mudou a estratégia e agora aciona jogadores emprestados para reforçar o elenco: o volante Dudu foi chamado de volta.

Destaque nos títulos rubro-negros da Série B 2023 e Campeonato Baiano 2024, Dudu estava na Ponte Preta em meio a disputa da Série C. No entanto, o volante se despediu da Macaca através de postagem nas redes sociais, nesta quinta-feira, 28.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Dudu (@dudu_p6)

De acordo com o setorista Lucas Rossafa, o contrato de empréstimo de Dudu possuía uma cláusula que permitia o Leão da Barra solicitar seu retorno quando bem entendesse.

Agora reintegrado ao elenco, o jogador de 26 anos possui contrato com o Vitória até o fim de 2026 e ficará à disposição da comissão técnica.

Leia Também:

Atlético-MG vive crise antes de enfrentar o Vitória no Brasileirão
Pra lotar! Vitória lança ação com ingressos a partir de R$ 15
Após goleada de 8 a 0, TUI vai ao Barradão para cobranças

Elogiado por Rodrigo Chagas

Apresentado como técnico interino do Vitória na quarta-feira, 27, Rodrigo Chagas chegou a comentar sobre os retornos de Dudu e também de Camutanga, outro emprestado que teve retorno solicitado pelo clube.

“Todos os atletas do Vitória que têm história pelo clube são importantes. São dois vencedores que, se se juntarem ao elenco, vão contribuir para o nosso trabalho com certeza”, afirmou o treinador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Dudu ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Volante Dudu retorna ao Vitória
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Volante Dudu retorna ao Vitória
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Volante Dudu retorna ao Vitória
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Volante Dudu retorna ao Vitória
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x