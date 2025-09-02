Menu
ESPORTES
LONGE DA CAL

Vitória não tem pênalti marcado há cinco meses; relembre o último

Leão da Barra reclamou de uma penalidade na vitória sobre o Atlético-MG

João Grassi

Por João Grassi

02/09/2025 - 17:20 h | Atualizada em 02/09/2025 - 17:37
Vitória não tem um pênalti a favor desde -

O Vitória voltou a vencer no último domingo, 31, ao bater o Atlético-MG por 1 a 0. Apesar do jejum de seis jogos ter sido quebrado, o assunto arbitragem voltou à tona no Barradão. O Leão da Barra é o único time da Série A sem nenhum pênalti marcado até então.

Em 22 rodadas do Campeonato Brasileiro, todas as demais equipes tiveram ao menos uma penalidade a favor. Contra o Galo, os jogadores rubro-negros chegaram a reclamar de um lance envolvendo o atacante Osvaldo, mas que não foi assinalado pela arbitragem.

Além do Vitória, as equipes com menos pênaltis marcados são: Atlético-MG (1), Ceará (1), Red Bull Bragantino (1) e Sport (1). Com seis penalidades assinaladas, o Palmeiras lidera isoladamente a Série A no quesito.

Último pênalti para o Vitória

A última vez que o Vitória teve um pênalti marcado aconteceu há exatamente cinco meses. No empate por 1 a 1 com o Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana, Matheuzinho converteu a cobrança.

Matheuzinho na marca da cal
Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a parada da Data Fifa, o Vitória volta a jogar apenas às 16h do próximo dia 13. O adversário será o Fortaleza, pela 22ª rodada da Série A, no Castelão.

x