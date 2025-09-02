Vitória não tem pênalti marcado há cinco meses; relembre o último

Vitória não tem um pênalti a favor desde - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória voltou a vencer no último domingo, 31, ao bater o Atlético-MG por 1 a 0. Apesar do jejum de seis jogos ter sido quebrado, o assunto arbitragem voltou à tona no Barradão. O Leão da Barra é o único time da Série A sem nenhum pênalti marcado até então.

Em 22 rodadas do Campeonato Brasileiro, todas as demais equipes tiveram ao menos uma penalidade a favor. Contra o Galo, os jogadores rubro-negros chegaram a reclamar de um lance envolvendo o atacante Osvaldo, mas que não foi assinalado pela arbitragem.

Osvaldo ficou indignado com a não marcação de um pênalti pro Vitória, contra o Atlético-MG, no Barradão. E aí, foi ou não pênalti? 👀#BrasileiraoNoPremiere pic.twitter.com/VLpdILFcpm — Premiere (@canalpremiere) August 31, 2025

Além do Vitória, as equipes com menos pênaltis marcados são: Atlético-MG (1), Ceará (1), Red Bull Bragantino (1) e Sport (1). Com seis penalidades assinaladas, o Palmeiras lidera isoladamente a Série A no quesito.

Último pênalti para o Vitória

A última vez que o Vitória teve um pênalti marcado aconteceu há exatamente cinco meses. No empate por 1 a 1 com o Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana, Matheuzinho converteu a cobrança.

Matheuzinho na marca da cal | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a parada da Data Fifa, o Vitória volta a jogar apenas às 16h do próximo dia 13. O adversário será o Fortaleza, pela 22ª rodada da Série A, no Castelão.