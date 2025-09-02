Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Osvaldo, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Aos 38 anos, Osvaldo é titular e segue como peça importante do Vitória quase um ano depois do diagnóstico de tromboembolismo pulmonar que o tirou da reta final da temporada passada. Além disso, o ‘Vovô’ e sua identificação com o Leão da Barra chamam a atenção.

Antes da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG no último domingo, 31, Osvaldo mais uma vez demonstrou ser uma importante liderança no elenco rubro-negro. Em vídeo publicado pela TV Vitória, o atacante aparece sendo protagonista de um discurso motivador.

“Quando eu vi aqueles caras ali fora cantando [torcida], sabe o que eu pensei? Os caras não podem querer mais que a gente hoje. O Hulk não pode querer mais que você, Camutanga. Os caras não podem querer mais que você agora”, clamou Osvaldo.

O atacante relembrou o peso de derrotas anteriores e projetou uma reação imediata.“Chega de chegar em casa triste pra caramba. Eu não aguento mais isso. Hoje eu vou chegar em casa feliz”.

Após o apito final e com a vitória confirmada, Osvaldo deu outra demonstração de amor à camisa rubro-negra. Ajoelhado no gramado do Barradão, ele chorou pelo alívio em voltar a vencer após seis rodadas de jejum.

Influência e experiência

O triunfo diante do Galo, inclusive, marcou a estreia do técnico interino Rodrigo Chagas e do lateral-direito Paulo Roberto, ambos incorporados do time Sub-20 em meio a um momento de pressão. Identificado com o clube, Osvaldo sempre acreditou na base rubro-negra.

Em entrevista coletiva, Osvaldo já havia falado sobre a utilização dos garotos e comentou sobre seu papel no dia a dia deles durante os treinos.

“Eu acho que os meninos têm treinado muito bem. São meninos que têm qualidade para entrar em qualquer jogo e dar continuidade no trabalho (...) Eu sou um cara que tem sido um pouco mais chato com eles, na questão de pedir para treinar mais, ser um pouco mais chato no dia a dia, chegar um pouco mais firme, sempre com personalidade. É isso que eu tenho pedido para eles, fazer aquilo que eles têm feito lá no Sub-20, no Sub-17, com essa personalidade”, disse Osvaldo.

Osvaldo na temporada

A importância de Osvaldo no Vitória vai além da experiência e identificação. Dentro de campo, o Vovô demonstra que idade não passa de um número. Participou de 16 dos 22 jogos do Leão na Série A, além de ter jogado em nove dos últimos 10 jogos.

Já são 33 partidas no total da temporada, com um gol e duas assistências. Os números de participações diretas ainda são tímidos, mas isso não desanima o atacante.

Osvaldo é identificado com o Vitória | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

“Eu tenho trabalhado bastante para voltar a fazer gols, acho que venho com uma boa regularidade, venho atuando nos últimos jogos, tenho algumas participações, mas infelizmente não tenho feito gols. Mas isso não é uma coisa que tira meu foco, sei que no momento certo vou voltar a fazer os gols. O mais importante neste momento é sair com as vitórias, o foco principal é esse”, garantiu.

O Vitória de Osvaldo agora volta a jogar somente no dia 13, às 16h, contra o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, válida pela rodada 23 do Brasileirão.