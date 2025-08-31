Menu
HOME > ESPORTES
COM O PÉ DIREITO

Estreante, Rodrigo Chagas enaltece torcida e psicológico do Vitória

Treinador interino do Leão estreou com vitória neste domingo, 31, sobre o Atlético-MG

João Grassi

Por João Grassi

31/08/2025 - 23:55 h
Rodrigo Chagas, técnico interino do Vitória
Rodrigo Chagas, técnico interino do Vitória -

Quando parecia estar se afundando de vez em uma crise, o Vitória respirou com um resultado fundamental neste domingo, 31, no Estádio Manoel Barradas. Em jogo válido pela rodada 22 do Brasileirão, o Leão da Barra venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na estreia do técnico interino Rodrigo Chagas.

Abalado após ser goleado pelo Flamengo, o Vitória se preparou muito psicologicamente para encarar o Galo. Em entrevista coletiva após o apito final, Chagas destacou o controle emocional do elenco rubro-negro para buscar uma vitória fundamental.

Temos um grupo de homens antes de mais nada. Um grupo de profissionais que se respeitam.
Rodrigo Chagas - Técnico interino do Vitória

"O atleta que tem brio entra da forma que entraram hoje. Todo o merecimento dos atletas de terem saído desse momento psicológico tão ruim. Fizemos um trabalho com a psicologia do clube e os atletas entenderam a importância de um resultado positivo hoje. Enfrentamos uma equipe de qualidade, vertical, sempre buscando o gol. Infelizmente, no acabamento da jogada, poderíamos ter feito mais um ou dois gols, mas 1 a 0 é goleada. Parabéns por tudo que vinham passando. Vamos melhorar os aspectos psicológicos para que eles entendam que podem ainda mais do que fizeram hoje”, enalteceu o treinador.

Vivendo a maior oportunidade de trabalho na sua carreira, já que nunca havia comandado uma equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, Rodrigo Chagas admitiu que foi pego de surpresa. Ele, no entanto, garante estar se sentindo confortável e pronto para ajudar o clube no que puder.

Não esperava que essa oportunidade chegasse agora, mas estava preparado. Tive aceitação muito grande do elenco, vemos nos olhos deles a importância que estão dando nesse momento. Essa batalha não é fácil, faltam 16 jogos. Ainda estou como interino, mas fico bem à vontade já que estou aqui como funcionário e vou dar meu melhor em todos os momentos”, projetou.

Mesmo com a má fase na temporada, 28.898 torcedores rubro-negros lotaram o Barradão nesta noite. Para Chagas, o apoio das arquibancadas foi “preponderante” para a conquista dos 3 pontos. “A torcida é o 12º jogador. Há muito tempo queria sentir isso de perto. Poder ter minha primeira vitória em Série A diante da minha torcida, que foi preponderante para termos o resultado positivo”.

Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão | Foto: Victor Ferreira / ECV

Leia Também:

Camutanga celebra reestreia e enaltece parceria com Lucas Halter
Autor de outro golaço, Erick celebra: "Feliz pelo que estou vivendo"
Kayzer chora após vitória sobre o Galo: "Nossa família sofre junto"

Data Fifa e tempo para trabalhar

Recém chegado ao time profissional, Rodrigo Chagas terá um tempo livre para treinamentos durante a pausa para a Data Fifa. Para o comandante, esse período de trabalho vai ajudar a montar uma “equipe coesa”.

“Quanto mais tempo para trabalhar, mais tempo para organizar a equipe. Damos a eles as organizações ofensivas e defensivas para que possamos ter um padrão e uma equipe coesa. Tivemos poucos dias para trabalhar, mas os atletas tiveram um entendimento maravilhoso. Acredito que teremos uma equipe muito mais competitiva com o tempo de treinar. Serão dois dias de descanso por tudo que passamos nos últimos tempos. Quando voltarmos, trabalho e foco para que possamos ter uma equipe competitiva”, finalizou.

Com a parada da Data Fifa, o Vitória agora volta a jogar apenas no próximo dia 13. O adversário será o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A.

campeonato brasileiro ec vitória entrevista rodrigo chagas

Ver todas

x