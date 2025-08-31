Com Barradão cheio, Vitória vence o Atlético-MG e encerra jejum

Erick foi autor do golaço do Vitória - Foto: João Grassi

Pega Leão! O Vitória venceu o Atlético-MG pelo placar de 1 a 0 neste domingo, 31, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no Barradão, que estava abarrotado de rubro-negros.

Com um lindo chute colocado, Erick marcou logo aos seis minutos e incendiou as arquibancadas. Em busca de recuperação no Brasileirão, o Leão da Barra encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O resultado positivo deixou o Rubro-Negro a apenas um ponto de sair da zona de rebaixamento. A equipe comandada pelo interino Rodrigo Chagas agora ocupa a 17ª posição da Série A, com os mesmos 22 pontos do Santos, primeira equipe fora do Z-4.

Com a parada da Data Fifa, o Vitória agora volta a jogar apenas no próximo dia 13. O adversário será o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A.



PRIMEIRO TEMPO

Golaço!

Logo aos 6 minutos do primeiro tempo, o Vitória começou bem demais e marcou um golaço. Erick recebeu de Osvaldo na direita, ajeitou e mandou colocado pelo alto. Uma pintura no Barradão!

Que perigo!

Aos 21, Arana meteu cruzamento muito perigoso pela esquerda, que por pouco não chegou nos pés de um atleticano. A bola, no entanto, passou por todo mundo e saiu da área.

Uma bomba!

Willian Oliveira pegou rebote aos 24 minutos e mandou um torpedo. A bola passou por cima da trave superior de Everson, mas assustou.

Seria um golaço!

Vitor Hugo falhou e Kayzer roubou a bola aos 27. O atacante arrancou em direção ao gol, ficou sem ângulo e tentou de calcanhar. Seria um outro golaço, mas Everson defendeu.

Passou perto!

Aos 37 minutos, Hulk recebeu bom passe na área pela esquerda. O atacante chegou batendo forte, a bola desviou e saiu pela linha de fundo com perigo.

Salva Halter!

Aos 41, Dudu achou Hulk com um belo passe de calcanhar. O super-herói finalizou firme, Arcanjo espalmou e a bola sobrou na área rubro-negra. No rebote, Lucas Halter apareceu para bloquear um chute de Alan Franco com o gol escancarado.

Renato Kayzer quase marcou um golaço | Foto: Victor Ferreira/ECV

SEGUNDO TEMPO

Atlético chegou aos 4 minutos

Dudu achou belo passe de calcanhar para Natanael pela direita, deixando dois rubro-negros para trás. O lateral chegou cruzando em boa condição, mas a defesa do Vitória conseguiu afastar.

Quase!

Aos 10, Aitor Cantalapiedra aproveitou erro do Galo na saída de bola, carregou pela direita e invadiu a área. O espanhol ia saindo na cara do gol, mas Everson saiu e conseguiu salvar.

Passou raspando!

Scarpa chegou bem aos 22 pela esquerda e meteu um ‘chutamento’ forte. A bola tirou tinta da trave de Arcanjo, mas saiu em tiro de meta.

Na trave!

Aos 34, Cuello tabelou com Igor Gomes e chegou bem pela direita. Meio sem ângulo, ele bateu no jeito e a bola explodiu na trave. Quase o empate!

Que drible e que chance!

Aos 43 minutos, Fabri arrancou em velocidade pela direita e fez lindo drible que deixou o defensor do Galo no chão. Livre e na cara do gol, ele chutou de canhota e parou em Everson!

Perdeu!

Aos 50 minutos, Gabriel Menino fez boa jogada pela esquerda e mandou cruzamento na medida para Cuello. O argentino chegou praticamente embaixo do gol, mas se atrapalhou e não conseguiu finalizar em cheio.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1 x 0 Atlético Mineiro

Campeonato Brasileiro - 22ª rodada

Local: Barradão, em Salvador

Data: 31/8/2025



Público: 28.898

Horário: 18h30

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: Premiere FC

Cartões amarelos: Baralhas e Willian Oliveira (VIT) / Vitor Hugo, Alexsander e Junior Alonso (CAM)

Gol: Erick, do Vitória, aos 6 minutos do 1º tempo

Vitória: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto (Edu), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Ronald e Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho); Erick (Fabri), Osvaldo (Ronald) e Renato Kayzer (Carlinhos). Técnico: Rodrigo Chagas.

Atlético-MG: Everson; Natanael (Biel), Alonso e Victor Hugo (Reinier), Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa (Rony); Cuello, Dudu (Igor Gomes) e Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves.