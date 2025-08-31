PEGA LEÃO!
Com Barradão cheio, Vitória vence o Atlético-MG e encerra jejum
Leão da Barra bateu o Galo por 1 a 0 neste domingo, 31, pela rodada 22 da Série A
Por João Grassi
Pega Leão! O Vitória venceu o Atlético-MG pelo placar de 1 a 0 neste domingo, 31, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no Barradão, que estava abarrotado de rubro-negros.
Com um lindo chute colocado, Erick marcou logo aos seis minutos e incendiou as arquibancadas. Em busca de recuperação no Brasileirão, o Leão da Barra encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer.
O resultado positivo deixou o Rubro-Negro a apenas um ponto de sair da zona de rebaixamento. A equipe comandada pelo interino Rodrigo Chagas agora ocupa a 17ª posição da Série A, com os mesmos 22 pontos do Santos, primeira equipe fora do Z-4.
Com a parada da Data Fifa, o Vitória agora volta a jogar apenas no próximo dia 13. O adversário será o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A.
PRIMEIRO TEMPO
Golaço!
Logo aos 6 minutos do primeiro tempo, o Vitória começou bem demais e marcou um golaço. Erick recebeu de Osvaldo na direita, ajeitou e mandou colocado pelo alto. Uma pintura no Barradão!
Que perigo!
Aos 21, Arana meteu cruzamento muito perigoso pela esquerda, que por pouco não chegou nos pés de um atleticano. A bola, no entanto, passou por todo mundo e saiu da área.
Uma bomba!
Willian Oliveira pegou rebote aos 24 minutos e mandou um torpedo. A bola passou por cima da trave superior de Everson, mas assustou.
Seria um golaço!
Vitor Hugo falhou e Kayzer roubou a bola aos 27. O atacante arrancou em direção ao gol, ficou sem ângulo e tentou de calcanhar. Seria um outro golaço, mas Everson defendeu.
Passou perto!
Aos 37 minutos, Hulk recebeu bom passe na área pela esquerda. O atacante chegou batendo forte, a bola desviou e saiu pela linha de fundo com perigo.
Salva Halter!
Aos 41, Dudu achou Hulk com um belo passe de calcanhar. O super-herói finalizou firme, Arcanjo espalmou e a bola sobrou na área rubro-negra. No rebote, Lucas Halter apareceu para bloquear um chute de Alan Franco com o gol escancarado.
SEGUNDO TEMPO
Atlético chegou aos 4 minutos
Dudu achou belo passe de calcanhar para Natanael pela direita, deixando dois rubro-negros para trás. O lateral chegou cruzando em boa condição, mas a defesa do Vitória conseguiu afastar.
Quase!
Aos 10, Aitor Cantalapiedra aproveitou erro do Galo na saída de bola, carregou pela direita e invadiu a área. O espanhol ia saindo na cara do gol, mas Everson saiu e conseguiu salvar.
Passou raspando!
Scarpa chegou bem aos 22 pela esquerda e meteu um ‘chutamento’ forte. A bola tirou tinta da trave de Arcanjo, mas saiu em tiro de meta.
Na trave!
Aos 34, Cuello tabelou com Igor Gomes e chegou bem pela direita. Meio sem ângulo, ele bateu no jeito e a bola explodiu na trave. Quase o empate!
Que drible e que chance!
Aos 43 minutos, Fabri arrancou em velocidade pela direita e fez lindo drible que deixou o defensor do Galo no chão. Livre e na cara do gol, ele chutou de canhota e parou em Everson!
Perdeu!
Aos 50 minutos, Gabriel Menino fez boa jogada pela esquerda e mandou cruzamento na medida para Cuello. O argentino chegou praticamente embaixo do gol, mas se atrapalhou e não conseguiu finalizar em cheio.
FICHA TÉCNICA
Vitória 1 x 0 Atlético Mineiro
Campeonato Brasileiro - 22ª rodada
Local: Barradão, em Salvador
Data: 31/8/2025
Público: 28.898
Horário: 18h30
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Transmissão: Premiere FC
Cartões amarelos: Baralhas e Willian Oliveira (VIT) / Vitor Hugo, Alexsander e Junior Alonso (CAM)
Gol: Erick, do Vitória, aos 6 minutos do 1º tempo
Vitória: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto (Edu), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Ronald e Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho); Erick (Fabri), Osvaldo (Ronald) e Renato Kayzer (Carlinhos). Técnico: Rodrigo Chagas.
Atlético-MG: Everson; Natanael (Biel), Alonso e Victor Hugo (Reinier), Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa (Rony); Cuello, Dudu (Igor Gomes) e Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves.
