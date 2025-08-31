Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESABAFO

Kayzer chora após vitória sobre o Galo: "Nossa família sofre junto"

Artilheiro do Vitória concedeu entrevista após a partida deste domingo, 31

João Grassi

Por João Grassi

31/08/2025 - 21:07 h | Atualizada em 31/08/2025 - 22:14
Renato Kayzer em ação pelo Vitória no jogo contra o Atlético Mineiro
Renato Kayzer em ação pelo Vitória no jogo contra o Atlético Mineiro -

Artilheiro do Vitória no Brasileirão, Renato Kayzer desabou em lágrimas com a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo, 31, pela 22ª rodada.

Em entrevista após o apito final, Kayzer desabafou e relembrou a semana difícil vivida pelo Leão da Barra. Goleado por 8 a 0 pelo Flamengo na segunda-feira, 25, e posteriormente cobrado durante pela TUI no CT Manoel Pontes Tanajura, na quarta-feira, 27.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Quando a gente veste uma camisa de futebol, tirando o profissionalismo do dia a dia, envolve a família também, a nossa família sofre junto com a gente. Eu prometi ontem pro nosso grupo que era a última vez que eu ia falar do ocorrido na segunda-feira [8 a 0], que não foi o nosso time”, disse ao Premiere.

Leia Também:

Relacionados: Lucas Braga fica fora da primeira lista de interino
Vitória x Atlético-MG: CCR Metrô Bahia realizará operação especial
Pinta de clássico? Ex-Vitória vê "gosto diferente" em Mirassol x Bahia

O atacante também enalteceu a entrega do time e a boa presença do torcedor. 28.898 rubros-negros estiveram presentes no jogo em meio a má fase.

“Nosso torcedor sabe da qualidade do nosso time, tanto que vieram conversar com a gente. Discutimos o que poderia melhorar aqui. Nosso time é isso aí, entrega. Parabenizar a todos que vieram, que tiraram o domingo para prestigiar o Vitória e parabenizar a equipe inteira pela entrega de hoje. Temos uma parada na Data Fifa, algumas coisas para melhorar e focar no próximo jogo”, finalizou.

Com a parada da Data Fifa, o Vitória agora volta a jogar apenas no próximo dia 13. O adversário será o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória entrevista Renato Kayzer

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renato Kayzer em ação pelo Vitória no jogo contra o Atlético Mineiro
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Renato Kayzer em ação pelo Vitória no jogo contra o Atlético Mineiro
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Renato Kayzer em ação pelo Vitória no jogo contra o Atlético Mineiro
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Renato Kayzer em ação pelo Vitória no jogo contra o Atlético Mineiro
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x