Kayzer chora após vitória sobre o Galo: "Nossa família sofre junto"

Renato Kayzer em ação pelo Vitória no jogo contra o Atlético Mineiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Artilheiro do Vitória no Brasileirão, Renato Kayzer desabou em lágrimas com a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo, 31, pela 22ª rodada.

Em entrevista após o apito final, Kayzer desabafou e relembrou a semana difícil vivida pelo Leão da Barra. Goleado por 8 a 0 pelo Flamengo na segunda-feira, 25, e posteriormente cobrado durante pela TUI no CT Manoel Pontes Tanajura, na quarta-feira, 27.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Quando a gente veste uma camisa de futebol, tirando o profissionalismo do dia a dia, envolve a família também, a nossa família sofre junto com a gente. Eu prometi ontem pro nosso grupo que era a última vez que eu ia falar do ocorrido na segunda-feira [8 a 0], que não foi o nosso time”, disse ao Premiere.

O atacante também enalteceu a entrega do time e a boa presença do torcedor. 28.898 rubros-negros estiveram presentes no jogo em meio a má fase.

“Nosso torcedor sabe da qualidade do nosso time, tanto que vieram conversar com a gente. Discutimos o que poderia melhorar aqui. Nosso time é isso aí, entrega. Parabenizar a todos que vieram, que tiraram o domingo para prestigiar o Vitória e parabenizar a equipe inteira pela entrega de hoje. Temos uma parada na Data Fifa, algumas coisas para melhorar e focar no próximo jogo”, finalizou.

Com a parada da Data Fifa, o Vitória agora volta a jogar apenas no próximo dia 13. O adversário será o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A.