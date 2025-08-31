Relacionados: Lucas Braga fica fora da primeira lista de interino

OS 23
Técnico Rodrigo Chagas convocou 23 rubro-negros para a partida contra o Atlético-MG, neste domingo, 31
Por João Grassi
O Vitória divulgou a lista de atletas relacionados para enfrentar o Atlético-MG no duelo deste domingo, 31, às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A.
O técnico Rodrigo Chagas convocou 23 jogadores, entre eles o zagueiro Camutanga, que foi reintegrado ao elenco após retornar de empréstimo do Remo, e os meio-campistas Baralhas e Matheuzinho, recuperados de lesões. O atacante Lucas Braga, por outro lado, ficou de fora por opção técnica.
Outro que retornou de empréstimo, o volante Dudu não foi regularizado a tempo e ficou de fora. Além dele, Claudinho, Jamerson, Raúl Cáceres, Renzo López, Romarinho e Rúben Ismael seguem afastados por questões físicas.
Lista de relacionados do Vitória
Goleiros: Lucas Arcanjo e Thiago Couto;
Laterais: Paulo Roberto e Ramon;
Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos;
Meio-campistas: Baralhas, Matheuzinho, Pepê, Ricardo Ryller, Ronald, Rúben Rodrigues e Willian Oliveira;
Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Carlinhos, Erick, Fabri, Felipe Cardoso, Osvaldo e Renato Kayzer.
