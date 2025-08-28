Camutanga aparece no BID e já pode reestrear pelo Vitória

Zagueiro Camutanga em treino desta quinta-feira, 28 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Integrado ao elenco do Vitória após retornar de empréstimo do Remo, Camutanga já pode fazer sua reestreia com a camisa vermelha e preta. O zagueiro de 31 anos está regularizado.

O contrato de Camutanga já está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o defensor está apto para entrar em campo pelo Leão da Barra.

Contrato de Camutanga no BID | Foto: Reprodução/CBF

No total da atual temporada, Camutanga disputou 16 jogos entre Remo e Vitória. Pela equipe paraense, o jogador vinha sendo peça importante e atuou em 14 partidas no Brasileirão Série B.

Camutanga, inclusive, participou normalmente do treinamento desta quinta-feira, 28. Ele fica à disposição do técnico interino Rodrigo Chagas.

Próximo compromisso

Com Camutanga como opção, o Vitória volta a campo às 18h30 deste domingo, contra o Atlético-MG, no Barradão. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.