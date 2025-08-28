Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APTO

Camutanga aparece no BID e já pode reestrear pelo Vitória

Zagueiro de 31 anos retornou de empréstimo e foi integrado ao elenco rubro-negro

João Grassi

Por João Grassi

28/08/2025 - 14:38 h | Atualizada em 28/08/2025 - 15:30
Zagueiro Camutanga em treino desta quinta-feira, 28
Zagueiro Camutanga em treino desta quinta-feira, 28 -

Integrado ao elenco do Vitória após retornar de empréstimo do Remo, Camutanga já pode fazer sua reestreia com a camisa vermelha e preta. O zagueiro de 31 anos está regularizado.

O contrato de Camutanga já está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o defensor está apto para entrar em campo pelo Leão da Barra.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Contrato de Camutanga no BID
Contrato de Camutanga no BID | Foto: Reprodução/CBF

No total da atual temporada, Camutanga disputou 16 jogos entre Remo e Vitória. Pela equipe paraense, o jogador vinha sendo peça importante e atuou em 14 partidas no Brasileirão Série B.

Camutanga, inclusive, participou normalmente do treinamento desta quinta-feira, 28. Ele fica à disposição do técnico interino Rodrigo Chagas.

Próximo compromisso

Com Camutanga como opção, o Vitória volta a campo às 18h30 deste domingo, contra o Atlético-MG, no Barradão. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BID campeonato brasileiro Camutanga cbf ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zagueiro Camutanga em treino desta quinta-feira, 28
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Zagueiro Camutanga em treino desta quinta-feira, 28
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Zagueiro Camutanga em treino desta quinta-feira, 28
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Zagueiro Camutanga em treino desta quinta-feira, 28
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x