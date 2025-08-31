Camutanga celebra reestreia e enaltece parceria com Lucas Halter

Camutanga foi titular na vitória sobre o Galo - Foto: Victor Ferreira / ECV

De volta ao Vitória após retornar de empréstimo do Remo, Camutanga reestreou em grande estilo neste domingo, 31. Em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão, o Leão da Barra venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e o zagueiro foi titular.

Xodó dos rubro-negros, o defensor comentou em entrevista na zona mista sobre a “gratidão” que sente em relação ao seu status diante da torcida, que comemorou sua volta ao clube.

“Estou muito feliz. Gratidão demais por tudo que a torcida faz por mim, pelo carinho e pelo espetáculo mais uma vez que eles fizeram hoje. Depois de um jogo muito difícil na semana passada, eles vieram e nos apoiaram. A gente só vai sair dessa situação junto com eles. Agradecer a Deus por ter voltado e ter ajudado a equipe nesta vitória”, celebrou

Camutanga também comentou sobre a virada de chave da equipe, que vinha de uma goleada sofrida diante do Flamengo. “Essa vitória demonstra a força do grupo. Eu já vivi em 2023 o 6 a 0 contra o CRB, e a gente veio no jogo seguinte em casa junto e conseguiu ganhar. Perdemos pro Flamengo e hoje conseguimos ganhar mais um jogo. O apoio foi excepcional”.

Ao lado de Lucas Halter, Camutanga formou a dupla de zaga que fez o Vitória voltar a passar um jogo sem sofrer gols. Isso não acontecia há mais de um mês, quando o Rubro-Negro venceu o RB Bragantino, também por 1 a 0.

“Lucas Halter é um exemplo de atleta, por tudo que já conquistou na carreira. Eu estou muito feliz de estar jogando ao lado dele. Tem outros zagueiros que merecem ser lembrados, o grupo é muito forte. No final do ano, todo mundo junto, vai estar comemorando a permanência do Vitória”, enalteceu Camutanga.

Com a parada da Data Fifa, o Vitória agora volta a jogar apenas no próximo dia 13. O adversário será o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A.

