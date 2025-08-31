PINTURA
Autor de outro golaço, Erick celebra: "Feliz pelo que estou vivendo"
Atacante marcou o gol que definiu a vitória do Vitória sobre o Galo, neste domingo, 31
Por João Grassi
O atacante Erick marcou seu terceiro gol pelo Vitória neste domingo, 31, contra o Atlético-MG, pela 22ª rodada da Série A, e foi novamente um golaço. O lindo chute foi no mesmo estilo do tento feito no empate com o Palmeiras, mas dessa vez o resultado positivo veio.
Em entrevista na zona mista, Erick disse que até “trocaria” o gol anterior pela vitória. Nesta noite, ele poderá comemorar os dois feitos: individual e coletivo. “Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo. Falei até depois do jogo do Palmeiras, eu trocaria aquele gol pelos três pontos”, iniciou
O atacante também aproveitou para enaltecer a equipe e a torcida, que lotou as arquibancadas do Barradão. 28.898 estiveram presentes e empurraram a equipe vermelha e preta do início ao fim do jogo.
Leia Também:
“Graças a Deus hoje eu consegui fazer o gol e sair com a vitória. Parabenizar o grupo também pelo grande jogo. Tenha certeza que hoje a torcida fez a diferença, veio lotar o Barradão. Tô muito feliz, agora é dar sequência na temporada”, finalizou.
Com a parada da Data Fifa, o Vitória agora volta a jogar apenas no próximo dia 13. O adversário será o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes