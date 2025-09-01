Lateral da base estreia e ganha elogios; Chagas explica saída

Paulo Roberto, lateral-direito da base do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Uma das novidades na equipe titular do Vitória deste domingo, 31, que venceu o Atlético-MG por 1 a 0, pela 22ª rodada do Brasileirão, foi a estreia do jovem Paulo Roberto. O lateral-direito da base rubro-negra teve boa atuação, mas precisou ser substituído após sentir dores.

Em entrevista coletiva após o apito final, o técnico interino Rodrigo Chagas elogiou o defensor de 19 anos e explicou sobre o motivo de sua saída. O comandante falou em “resgatar a personalidade” da base e que em nenhum momento pensou em deixá-lo no banco para utilizar um atleta improvisado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Conheço Paulo há um mês e meio. Tentamos resgatar essa personalidade com os atletas da base. Não só Paulo, temos outros garotos com potencial de estarem no elenco no futuro. Paulo tem muita força, personalidade, não tem medo de jogar. Em nenhum momento pensamos em não colocá-lo. Oportunidade da vida dele, fez um grande jogo, infelizmente sentiu o tornozelo. Ele é do perfil que o Vitória quer de lateral”, enalteceu Chagas.

Chagas explicou que Paulo Roberto acabou sentindo o tornozelo e por isso deixou o campo. Ele foi substituído por Edu, que terminou a partida improvisado na lateral-direita.

“Paulo Roberto teve uma entorse nos treinamentos. No jogo ele sentiu o tornozelo. Foi examinado no intervalo, mas decidimos mantê-lo, estava confiante. Edu, por ser zagueiro, nos dá uma sustentação defensiva melhor. Ficamos praticamente com uma linha de três zagueiros para que o Atlético não jogasse pelo lado. É a opção que temos para repor. Espero que tenhamos o plantel cheio daqui para frente e possamos utilizar todos”, finalizou o treinador.

Rodrigo Chagas à beira do gramado | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Próximo compromisso

Com a parada da Data Fifa, o Vitória agora volta a jogar apenas no próximo dia 13. O adversário será o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A.