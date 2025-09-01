DIRETO DA FÁBRICA DE TALENTOS
Lateral da base estreia e ganha elogios; Chagas explica saída
Paulo Roberto, de 19 anos, fez seu primeiro jogo na equipe profissional do Vitória
Por João Grassi
Uma das novidades na equipe titular do Vitória deste domingo, 31, que venceu o Atlético-MG por 1 a 0, pela 22ª rodada do Brasileirão, foi a estreia do jovem Paulo Roberto. O lateral-direito da base rubro-negra teve boa atuação, mas precisou ser substituído após sentir dores.
Em entrevista coletiva após o apito final, o técnico interino Rodrigo Chagas elogiou o defensor de 19 anos e explicou sobre o motivo de sua saída. O comandante falou em “resgatar a personalidade” da base e que em nenhum momento pensou em deixá-lo no banco para utilizar um atleta improvisado.
“Conheço Paulo há um mês e meio. Tentamos resgatar essa personalidade com os atletas da base. Não só Paulo, temos outros garotos com potencial de estarem no elenco no futuro. Paulo tem muita força, personalidade, não tem medo de jogar. Em nenhum momento pensamos em não colocá-lo. Oportunidade da vida dele, fez um grande jogo, infelizmente sentiu o tornozelo. Ele é do perfil que o Vitória quer de lateral”, enalteceu Chagas.
Chagas explicou que Paulo Roberto acabou sentindo o tornozelo e por isso deixou o campo. Ele foi substituído por Edu, que terminou a partida improvisado na lateral-direita.
“Paulo Roberto teve uma entorse nos treinamentos. No jogo ele sentiu o tornozelo. Foi examinado no intervalo, mas decidimos mantê-lo, estava confiante. Edu, por ser zagueiro, nos dá uma sustentação defensiva melhor. Ficamos praticamente com uma linha de três zagueiros para que o Atlético não jogasse pelo lado. É a opção que temos para repor. Espero que tenhamos o plantel cheio daqui para frente e possamos utilizar todos”, finalizou o treinador.
Próximo compromisso
Com a parada da Data Fifa, o Vitória agora volta a jogar apenas no próximo dia 13. O adversário será o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A.
