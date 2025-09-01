"Surreal": Lucas Halter enaltece torcida do Vitória após vencer o Galo

Após a vitória do Vitória sobre o Atlético-MG no Barradão, Lucas Halter exaltou a força da torcida rubro-negra e destacou a estreia de Camutanga na zaga pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A torcida do Vitória não quis saber da goleada histórica sofrida diante do Flamengo e, neste domingo, 31, compareceu em peso ao Barradão para apoiar o clube contra o Atlético-MG, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais de 28 mil rubro-negros pulsando a favor do time, o Leão da Barra venceu por 1 a 0, com um golaço marcado por Erick.

O resultado chegou a tirar o clube momentaneamente da zona de rebaixamento, mas não foi suficiente para mantê-lo fora por uma rodada completa. Contudo, apesar de ainda estar longe de viver seus melhores dias, a torcida do Vitória fez uma verdadeira festa, devidamente celebrada pelo elenco rubro-negro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Capitão e liderança da equipe, o zagueiro Lucas Halter enalteceu a festa dos torcedores: “Independente dos resultados, da pancada que a gente tomou — e a gente sabia que foi uma pancada dolorosa — eles fizeram essa festa maravilhosa [...] A gente só tem a agradecer e jogar o máximo dentro de campo, com muita raça e dedicação. Foi o que aconteceu hoje, por eles também”.

Para nós foi surreal, né? Isso é Vitória Lucas Halter - capitão do Vitória

Questionado a respeito da sua nova dupla de zaga, Camutanga, Halter disse que já havia trabalhado com o jogador antes do empréstimo ao Remo e declarou que sabia da qualidade do atleta. Por isso, afirmou que “é muito tranquilo se adaptar a um cara que vai muito bem”.

“Ele tem uma postura muito boa e é um trabalhador no dia a dia, fora de série como pessoa também [...] O que eu sempre falo é que nosso elenco é muito qualificado. Independente de quem jogue, sempre vai agregar muito", completou o capitão rubro-negro.