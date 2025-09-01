Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"ISSO É VITÓRIA"

"Surreal": Lucas Halter enaltece torcida do Vitória após vencer o Galo

Capitão celebrou festa dos rubro-negros e elogiou estreia de Camutanga

João Grassi e Redação

Por João Grassi e Redação

01/09/2025 - 8:46 h
Após a vitória do Vitória sobre o Atlético-MG no Barradão, Lucas Halter exaltou a força da torcida rubro-negra e destacou a estreia de Camutanga na zaga pelo Brasileirão
Após a vitória do Vitória sobre o Atlético-MG no Barradão, Lucas Halter exaltou a força da torcida rubro-negra e destacou a estreia de Camutanga na zaga pelo Brasileirão -

A torcida do Vitória não quis saber da goleada histórica sofrida diante do Flamengo e, neste domingo, 31, compareceu em peso ao Barradão para apoiar o clube contra o Atlético-MG, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais de 28 mil rubro-negros pulsando a favor do time, o Leão da Barra venceu por 1 a 0, com um golaço marcado por Erick.

O resultado chegou a tirar o clube momentaneamente da zona de rebaixamento, mas não foi suficiente para mantê-lo fora por uma rodada completa. Contudo, apesar de ainda estar longe de viver seus melhores dias, a torcida do Vitória fez uma verdadeira festa, devidamente celebrada pelo elenco rubro-negro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lucas Arcanjo exalta malandragem do Vitória: "soube sofrer"
Estreante, Rodrigo Chagas enaltece torcida e psicológico do Vitória
Autor de outro golaço, Erick celebra: "Feliz pelo que estou vivendo"

Capitão e liderança da equipe, o zagueiro Lucas Halter enalteceu a festa dos torcedores: “Independente dos resultados, da pancada que a gente tomou — e a gente sabia que foi uma pancada dolorosa — eles fizeram essa festa maravilhosa [...] A gente só tem a agradecer e jogar o máximo dentro de campo, com muita raça e dedicação. Foi o que aconteceu hoje, por eles também”.

Para nós foi surreal, né? Isso é Vitória
Lucas Halter - capitão do Vitória

Questionado a respeito da sua nova dupla de zaga, Camutanga, Halter disse que já havia trabalhado com o jogador antes do empréstimo ao Remo e declarou que sabia da qualidade do atleta. Por isso, afirmou que “é muito tranquilo se adaptar a um cara que vai muito bem”.

“Ele tem uma postura muito boa e é um trabalhador no dia a dia, fora de série como pessoa também [...] O que eu sempre falo é que nosso elenco é muito qualificado. Independente de quem jogue, sempre vai agregar muito", completou o capitão rubro-negro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atlético-MG barradão brasileirão série a Lucas Halter vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Após a vitória do Vitória sobre o Atlético-MG no Barradão, Lucas Halter exaltou a força da torcida rubro-negra e destacou a estreia de Camutanga na zaga pelo Brasileirão
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Após a vitória do Vitória sobre o Atlético-MG no Barradão, Lucas Halter exaltou a força da torcida rubro-negra e destacou a estreia de Camutanga na zaga pelo Brasileirão
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Após a vitória do Vitória sobre o Atlético-MG no Barradão, Lucas Halter exaltou a força da torcida rubro-negra e destacou a estreia de Camutanga na zaga pelo Brasileirão
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Após a vitória do Vitória sobre o Atlético-MG no Barradão, Lucas Halter exaltou a força da torcida rubro-negra e destacou a estreia de Camutanga na zaga pelo Brasileirão
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x