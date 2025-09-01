Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NA DEGOLA!

Vitória vence, se afasta da má fase, mas permanece no Z-4 da Série A

Leão venceu diante de 28 mil torcedores, mas Vasco empurrou o time de volta para a zona de rebaixamento

Redação

Por Redação

01/09/2025 - 7:35 h
Vitória derrota o Atlético-MG no Barradão após semana difícil, mas Vasco vence e mantém o Leão no Z-4 do Brasileirão 2024
Vitória derrota o Atlético-MG no Barradão após semana difícil, mas Vasco vence e mantém o Leão no Z-4 do Brasileirão 2024 -

Após sofrer a maior goleada da história do Brasileirão por pontos corridos, perder seu técnico e enfrentar uma semana extremamente conturbada, o Vitória fez o dever de casa diante de mais de 28 mil torcedores rubro-negros e venceu o Atlético-MG no Barradão, neste domingo, 31. O resultado positivo chegou a tirar o Leão da Barra da zona de rebaixamento do Brasileirão, mas apenas de forma momentânea.

Leia Também:

Estreante, Rodrigo Chagas enaltece torcida e psicológico do Vitória
Camutanga celebra reestreia e enaltece parceria com Lucas Halter
Autor de outro golaço, Erick celebra: "Feliz pelo que estou vivendo"

Após o apito final contra o Galo, o time do técnico interino Rodrigo Chagas deixou a degola, mas o respiro de alívio durou pouco tempo. Isso porque o Vasco da Gama venceu o Sport por 3 a 2 e empurrou o Leão da Barra de volta para a zona de rebaixamento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Vitória vence, se afasta da má fase, mas permanece no Z-4 da Série A
| Foto: Matheus Lima/Vasco

Com o resultado, o Vitória permanece na 17ª posição do Campeonato Brasileiro Série A, com 22 pontos somados, mesma pontuação de Santos e Vasco, mas com menos vitórias e saldo de gols inferior. O Leão possui quatro triunfos e saldo de -13, enquanto o Peixe e o Gigante da Colina somam seis vitórias, com saldo de -11 e -1, respectivamente.

Veja como ficou a tabela de classificação atualizada após a 22ª rodada da Série A:

Imagem ilustrativa da imagem Vitória vence, se afasta da má fase, mas permanece no Z-4 da Série A
| Foto: Reprodução / Sofascore

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atlético-MG barradão brasileirão série a rodrigo chagas vasco vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória derrota o Atlético-MG no Barradão após semana difícil, mas Vasco vence e mantém o Leão no Z-4 do Brasileirão 2024
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Vitória derrota o Atlético-MG no Barradão após semana difícil, mas Vasco vence e mantém o Leão no Z-4 do Brasileirão 2024
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Vitória derrota o Atlético-MG no Barradão após semana difícil, mas Vasco vence e mantém o Leão no Z-4 do Brasileirão 2024
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Vitória derrota o Atlético-MG no Barradão após semana difícil, mas Vasco vence e mantém o Leão no Z-4 do Brasileirão 2024
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x