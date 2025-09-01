Vitória vence, se afasta da má fase, mas permanece no Z-4 da Série A

Vitória derrota o Atlético-MG no Barradão após semana difícil, mas Vasco vence e mantém o Leão no Z-4 do Brasileirão 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após sofrer a maior goleada da história do Brasileirão por pontos corridos, perder seu técnico e enfrentar uma semana extremamente conturbada, o Vitória fez o dever de casa diante de mais de 28 mil torcedores rubro-negros e venceu o Atlético-MG no Barradão, neste domingo, 31. O resultado positivo chegou a tirar o Leão da Barra da zona de rebaixamento do Brasileirão, mas apenas de forma momentânea.

Após o apito final contra o Galo, o time do técnico interino Rodrigo Chagas deixou a degola, mas o respiro de alívio durou pouco tempo. Isso porque o Vasco da Gama venceu o Sport por 3 a 2 e empurrou o Leão da Barra de volta para a zona de rebaixamento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Matheus Lima/Vasco

Com o resultado, o Vitória permanece na 17ª posição do Campeonato Brasileiro Série A, com 22 pontos somados, mesma pontuação de Santos e Vasco, mas com menos vitórias e saldo de gols inferior. O Leão possui quatro triunfos e saldo de -13, enquanto o Peixe e o Gigante da Colina somam seis vitórias, com saldo de -11 e -1, respectivamente.

Veja como ficou a tabela de classificação atualizada após a 22ª rodada da Série A: