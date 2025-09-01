Lucas Arcanjo exalta malandragem do Vitória: "soube sofrer"

Após a vitória do Vitória sobre o Atlético-MG no Barradão, Lucas Arcanjo exaltou a força mental do grupo, elogiou a torcida e destacou a importância da reação no Brasileirão 2025 - Foto: João Grassi / Ag. A TARDE

Após seis longos jogos, o Vitória voltou a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 31, o Leão da Barra superou o Atlético-MG diante de um Barradão lotado e deu um leve suspiro de alívio — mesmo permanecendo no Z-4 — depois de algumas semanas de tensão.

Na estreia do técnico Rodrigo Chagas, o goleiro Lucas Arcanjo foi um dos melhores em campo, com cinco defesas, e, depois do jogo, declarou que o Vitória “soube sofrer”. Questionado se, em algum momento, durante o fim da partida, passou por sua cabeça a lembrança de jogos em que o Leão deixou escapar o resultado nos minutos finais, o arqueiro foi direto: “A gente tem que estar concentrado no jogo ali".

“É parabenizar a força mental do grupo, porque, por tudo que aconteceu, conseguimos dar essa volta por cima [...] Também é importante parabenizar a torcida, que fez uma festa muito linda. Depois de tudo o que aconteceu, lotaram o estádio [...] Acho que essa aliança entre jogadores e torcida vai ser muito importante para a sequência do campeonato", ressaltou o arqueiro rubro-negro, comemorando a força do elenco e a festa da torcida.

Para o goleiro, a grande diferença de postura do Vitória em relação às partidas em que deixou escapar resultados positivos foi a “malandragem”. Além disso, ele voltou a destacar o aspecto mental: “A gente sabia que seria um jogo muito difícil, que eles viriam com o time titular, até por conta da Copa do Brasil só depois da Data Fifa. Mas nos impusemos dentro de casa, jogamos quando tínhamos que jogar e jogamos feio quando precisávamos jogar feio também. Acho que essa malandragem faltava na gente e hoje deu para ver no grupo".

Também questionado sobre as cobranças enfrentadas após a goleada sofrida para o Flamengo, Arcanjo lamentou algumas atitudes, mas reconheceu a legitimidade das críticas: “A cobrança vai existir, é futebol. A gente merecia essa vitória por tudo o que passamos e pelo trabalho que vínhamos fazendo".