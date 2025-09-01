Dudu aparece no BID e já pode reestrear pelo Vitória; confira

Dudu em treino no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

De volta ao Vitória após encerrar o empréstimo na Ponte Preta, Dudu já pode fazer sua reestreia. O volante de 26 anos foi oficialmente regularizado na tarde desta segunda-feira, 1º.

Dudu teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que o deixa apto para entrar em campo. Ele ficou de fora do jogo contra o Atlético-MG no último domingo, 31, porque ainda não estava regularizado.

Dudu teve contrato publicado no BID da CBF | Foto: Reprodução/CBF

Caso seja relacionado pelo técnico interino Rodrigo Chagas, Dudu poderá reforçar o elenco rubro-negro na partida contra o Fortaleza, próximo compromisso do Leão da Barra, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Parada da Data Fifa

Com a pausa para a Data Fifa, Vitória e Fortaleza se enfrentam apenas no próximo dia 13. A bola vai rolar no Castelão às 16h.