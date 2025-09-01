Lucas Braga pode deixar o Vitória na reta final da janela; confira

Lucas Braga em ação contra o Mirassol - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Não relacionado para o duelo com o Atlético-MG neste último domingo, 31, pela rodada 22 do Brasileirão, Lucas Braga pode deixar o Vitória até esta terça-feira, 2, último dia da janela de transferências.

Conforme o portal ge.globo, o Coritiba, clube que disputa a Série B, tem o atacante de 28 anos como alvo. A diretoria do Coxa, inclusive, avalia a contratação como uma oportunidade de mercado.

Ainda segundo a reportagem, o Coritiba já enviou uma proposta de formato não detalhado. Apesar de ter sido utilizado em oito das nove partidas do ex-técnico Fábio Carille, o atacante nunca emplacou uma sequência de boas atuações

Alvo de muitas críticas da torcida, Lucas Braga chegou a ser mencionado diretamente pela TUI, que cobrou a diretoria do Vitória após a goleada sofrida para o Flamengo e exigiu seu “afastamento imediato” das atividades.

Lucas Braga no Vitória

Contratado no início da temporada por R$ 5 milhões, Lucas Braga disputou 28 jogos com a camisa vermelha e preta, atuando como atacante de beirada, ala e lateral-direito.

Foram dois gols feitos e nenhuma assistência, sendo o último tento marcado há mais de quatro meses, no empate por 1 a 1 com o Fluminense, pela 5ª rodada da Série A.