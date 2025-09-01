UFMG: Vitória diminui chance de rebaixamento após fim da rodada

Elenco do Vitória comemora resultado positivo diante do Galo - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar de ainda estar entre os quatro últimos colocados do Brasileirão, o Vitória diminuiu seu risco de rebaixamento após o fim da 22ª rodada. Segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão da Barra agora tem 40,3% de chances de queda, mas já esteve com 50%.

Além do Vitória, conforme a UFMG, as três outras equipes com maior possibilidade de rebaixamento são justamente os demais integrantes do Z-4: Juventude (43,6%), Fortaleza (85,4%) e Sport (95,4%).

Outra boa notícia para o Rubro-Negro é o risco dos concorrentes próximos na tabela. 16º e 15º colocados respectivamente, Vasco da Gama (36%) e Santos (34,4%) tem chances não muito distantes de descenso.

Classificação à Copa Sul-Americana

Ainda de acordo com a UFMG, o Vitória tem 17,8% de chance de, além de seguir na Série A em 2026, conseguir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Em entrevista concedida ao ‘Charla Podcast’ no último dia 12, o presidente Fábio Mota chegou a dizer que ainda enxergava uma briga por “coisas maiores” no campeonato.

Fábio Mota, presidente do Vitória | Foto: Reprodução/YouTube

“Eu tenho certeza, sem sombras de dúvidas, que a gente vai brigar por coisas maiores. Não tenho dúvidas disso. Pelo menos uma Sul-Americana”, avaliou o presidente.

Com a parada da Data Fifa, o Vitória agora volta a jogar apenas no próximo dia 13. O adversário será o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A.