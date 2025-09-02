Menu
Enquete: o Vitória deve manter Rodrigo Chagas ou contratar um técnico?

O treinador do sub-20 assumiu como técnico interino após a demissão de Fábio Carille

Marina Branco

Por Marina Branco

02/09/2025 - 11:36 h
Rodrigo Chagas no comando do Vitória
Rodrigo Chagas no comando do Vitória

Nenhum time toma oito gols e não muda absolutamente nada - algo precisava ser feito depois do oito a zero que o Flamengo aplicou no Vitória, e foi. Minutos após o apito final, o clube decidiu pela demissão do então técnico rubro-negro, Fábio Carille, no controle do time desde 9 de julho deste ano.

Com a demissão e a partida contra o Atlético-MG batendo na porta, não havia tempo hábil para contratar um treinador. A decisão, então, foi trazer o então técnico do sub-20, Rodrigo Chagas, para o controle interino do clube.

Deu certo. Em campo no Barradão lotado contra o Galo, o Vitória renasceu e venceu por 1 a 0, dando esperanças à torcida ainda que siga na zona de rebaixamento. Agora, então, fica a dúvida - é melhor mexer logo e trazer um novo treinador mesmo tendo vencido com Chagas, ou dar a ele a chance de criar seu próprio Leão da Barra?

Leia Também:

Dudu aparece no BID e já pode reestrear pelo Vitória; confira
UFMG: Vitória diminui chance de rebaixamento após fim da rodada
Lucas Braga pode deixar o Vitória na reta final da janela; confira

Você acha que o Vitória deve manter Rodrigo Chagas?

Você acha que o Vitória deve manter Rodrigo Chagas ou contratar um novo técnico?

Você acha que o Vitória deve manter Rodrigo Chagas ou contratar um novo técnico?

Brasileirão ec vitória rodrigo chagas

x