Adversário do Vitória, Fortaleza acerta demissão de Renato Paiva

Renato Paiva, técnico do Fortaleza - Foto: Matheus Lotif | Fortaleza

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza acertou, na tarde desta terça-feira, 2, a demissão do técnico Renato Paiva. O português havia igualado, com a derrota para o Internacional no último domingo, 31, a mesma marca negativa que chegou a amargar quando comandava o Bahia, em passagem que durou nove meses, em 2023. A informação foi publicada pelo ge.

O Leão do Picí não vence há oito jogos na temporada e, nas dez partidas sob comando de Paiva, venceu apenas uma, empatou três e ainda foi eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores. A má fase do clube cearense se estende até antes da passagem do português e, nos últimos 19 confrontos, conquistou apenas uma vitória.

Em 2023, o Bahia viveu uma situação parecida quando era comandado pelo mesmo treinador. Na ocasião, o Tricolor amargou a sequência de oito jogos sem vencer e conquistou apenas um triunfo em 17 jogos em determinado momento da temporada.

Veja a sequência do Fortaleza com Renato Paiva:

(D) vs Internacional (Brasileirão R22) | 2x1;

(D) vs Mitassol (Brasileirão R21)| 0x1;

(D) vs Vélez Sársfield (Liberta) | 2x0;

(D) vs Fluminense (Brasileirão R20) | 2x1;

(E) vs Vélez Sársfield (Liberta) | 0x0;

(D) vs Botafogo (Brasileirão R19) | 0x5;

(E) vs Corinthians (Brasileirão R18) | 1x1;

(D) vs Grêmio (Brasileirão R17) | 2x1;

(V) vs Bragantino (Brasileirão R16) | 3x1;

(E) vs Bahia (Brasileirão R15) | 1x1.

Com mudança no comando técnico, o Leão do Picí encara o Vitória no próximo sábado, 13, às 16h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O último capítulo de Renato Paiva no Fortaleza foi uma polêmica envolvendo um jornalista. Na entrevista coletiva após o jogo contra o Internacional, no último domingo, 31, o português questionou um repórter que criticou o trabalho de aquecimento do Leão do Picí durante transmissão ao vivo.