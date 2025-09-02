Menu
ESPORTES
MÁ FASE

Adversário do Vitória, Fortaleza acerta demissão de Renato Paiva

Português chegou a repetir no clube cearense marca negativa do Bahia

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

02/09/2025 - 16:06 h | Atualizada em 02/09/2025 - 17:33
Renato Paiva, técnico do Fortaleza
Renato Paiva, técnico do Fortaleza -

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza acertou, na tarde desta terça-feira, 2, a demissão do técnico Renato Paiva. O português havia igualado, com a derrota para o Internacional no último domingo, 31, a mesma marca negativa que chegou a amargar quando comandava o Bahia, em passagem que durou nove meses, em 2023. A informação foi publicada pelo ge.

O Leão do Picí não vence há oito jogos na temporada e, nas dez partidas sob comando de Paiva, venceu apenas uma, empatou três e ainda foi eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores. A má fase do clube cearense se estende até antes da passagem do português e, nos últimos 19 confrontos, conquistou apenas uma vitória.

Em 2023, o Bahia viveu uma situação parecida quando era comandado pelo mesmo treinador. Na ocasião, o Tricolor amargou a sequência de oito jogos sem vencer e conquistou apenas um triunfo em 17 jogos em determinado momento da temporada.

Veja a sequência do Fortaleza com Renato Paiva:

  • (D) vs Internacional (Brasileirão R22) | 2x1;
  • (D) vs Mitassol (Brasileirão R21)| 0x1;
  • (D) vs Vélez Sársfield (Liberta) | 2x0;
  • (D) vs Fluminense (Brasileirão R20) | 2x1;
  • (E) vs Vélez Sársfield (Liberta) | 0x0;
  • (D) vs Botafogo (Brasileirão R19) | 0x5;
  • (E) vs Corinthians (Brasileirão R18) | 1x1;
  • (D) vs Grêmio (Brasileirão R17) | 2x1;
  • (V) vs Bragantino (Brasileirão R16) | 3x1;
  • (E) vs Bahia (Brasileirão R15) | 1x1.

Com mudança no comando técnico, o Leão do Picí encara o Vitória no próximo sábado, 13, às 16h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O último capítulo de Renato Paiva no Fortaleza foi uma polêmica envolvendo um jornalista. Na entrevista coletiva após o jogo contra o Internacional, no último domingo, 31, o português questionou um repórter que criticou o trabalho de aquecimento do Leão do Picí durante transmissão ao vivo.

x