Bahia x Confiança: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Bahia e Confiança decidem a taça da Copa do Nordeste - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

A final da Copa do Nordeste finalmente chegou - e o Bahia parece ter se preparado da pior forma. Sem poupar titulares contra o Mirassol pelo Brasileirão no último domingo, 31, o Esquadrão recebe a difícil missão de se recuperar da exaustão extrema e da maior goleada sofrida na temporada, tentando sair na frente na partida de ida desta quarta-feira, 3, às 21h30, no Batistão, contra o Confiança.

O psicológico está complicado, mas não arruinado. O 5 a 1 sofrido para o Mirassol abalou um time que parecia já esperar a derrota, pela intensidade do calendário que vem enfrentando. Com 58 jogos disputados até aqui, o Bahia cansou tanto seus atletas que Pulga, no primeiro jogo de volta após lesão, só durou 14 minutos antes de sentir novamente.

O sonho, no entanto, é grande. A quinta taça da Copa do Nordeste parece estar perto das mãos do Bahia que continua se segurando no G-4 do Brasileirão e se prepara também para a volta das quartas de final da Copa do Brasil, em que já saiu na frente por 1 a 0 contra o Fluminense.

Do outro lado, o Confiança vem de uma vitória contra o Retrô pela Série C no último sábado, 30, mas chega para encarar o Bahia logo após receber a pior notícia da temporada - a eliminação do Brasileirão. Em nono lugar com 26 pontos, o Dragão não conseguiu entrar no G-8 e se classificar para a segunda fase do torneio.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pelo SBT, na televisão fechada pela ESPN e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Do lado do Bahia, as maiores ausências ficam por conta de Caio Alexandre, que sofreu uma lesão na coxa e saiu de campo chorando no confronto que levou o Bahia à final da Copa do Nordeste, e Erick Pulga, que voltando de um mês sem jogar por estiramento na coxa já saiu com dores de campo mais uma vez.

Já o Confiança chega sem seu goleiro titular, Felipe. Com contrato vencido no dia 30 de agosto, o defensor deixou o clube após escolher não renovar o vínculo com o Dragão. Assim, o Confiança usará um de seus goleiros reservas, Allan Rodrigo e Marcos Paulo.

Confiança: Allan Rodrigo; Weriton, Maicon, Airton e Eduardo Moura; Valdo, Luiz Otávio e Renan; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto. Técnico: Luizinho Vieira.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Iago Borduchi, Fredi Lippert (Ramos Mingo) e Luciano Juba; Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem