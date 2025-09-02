Fim da linha: Jean Mota rescinde contrato com o Vitória

Jean Mota rescindiu com o Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após a reunião com representantes e proposta enviada, Jean Mota não pertence mais ao Vitória. O meia de 31 anos, que estava emprestado ao Vila Nova, aceitou a oferta de rescisão e rompeu o contrato que duraria até o fim de 2026.

Jean Mota, inclusive, também rescinde seu empréstimo com o Vila Nova. Uma reportagem publicada pelo UOL Esportes apontava que o Leão teria dívida de R$ 10 milhões com o meia, mas o clube negou a existência de qualquer débito.

Paulistano, Jean Mota foi revelado pela Portuguesa e acumula passagens por Santos, Fortaleza e Inter Miami-EUA. Ele chegou na Toca do Leão cercado de expectativa, contratado em definitivo junto ao clube norte-americano por 350 mil dólares, cerca de R$ 1,7 milhão na época.

Jean Mota no Vitória

Uma das principais contratações do Vitória para 2024, Jean Mota não conseguiu se firmar no time rubro-negro e foi perdendo espaço ao longo da temporada. Com a camisa vermelha e preta, o meio-campista disputou apenas 19 jogos, sendo 16 pelo Brasileirão Série A.

Fora dos planos do clube baiano em 2025, Mota foi emprestado ao Vila Nova e atualmente disputa a Série B. Pelo Tigre, o jogador participou de 19 partidas.