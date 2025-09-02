Vai jogar? Gilberto revela disposição para atuar em Confiança x Bahia

Gilberto em entrevista coletiva no Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Gilberto estará à disposição do técnico Rogério Ceni e do Bahia para as finais da Copa do Nordeste. O lateral-direito vem treinando normalmente e se mostrou preparado para encarar o Confiança, nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Batistão, em Aracaju, pela primeira decisão do Nordestão.

"Com certeza estou pronto. Depende do treinador se vou ou não começar (jogando). Estou ansioso, é uma final, todos nós estamos na verdade e esperamos fazer o nosso melhor para trazer o triunfo", disse o camisa 2.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"É, com certeza a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe o tamanho do Bahia, o tamanho do Bahia nesta competição, então a gente tem que entrar encarando isso de frente, mas sabendo que o adversário chegou nessa final com grande mérito, deixando equipes grandes para trás, então temos que entrar atentos desde o primeiro minuto, levar muito a sério, porque é um título importante, o título que a torcida quer, que todos nós queremos e vai ser muito importante para nossa carreira", completou.

A goleada por 5 a 1 contra o Mirassol surgiu como um baque em meio à boa sequência do Tricolor na temporada. Para Gilberto, contudo, não existe oportunidade melhor para buscar a virada de chave na temporada.

"Nada melhor do que esses jogos importantes, que a gente tem na sequência para mudar a chave. Não foi um jogo que a gente foi feliz, mas o próximo é muito importante, é a final da Copa do Nordeste, onde todo estado para para assistir. A região inteira sonha com esse título e temos a oportunidade. Estamos 100% focados e pensando somente no jogo", comentou Gilberto.

Substituído durante o triunfo sobre o Corinthians, Gilberto desfalcou o Bahia nos últimos quatro jogos e viu Santiago Arias assumir a titularidade. Convocado para defender sua seleção, o colombiano não estará à disposição de Ceni para encarar o Confiança.

"São baixas muito muito importantes para a gente. Temos que fazer disso uma motivação para aqueles que não podem entrar em campo, a gente vai dar o nosso melhor até por eles, porque eles também merecem ser campeões, porque eles fizeram parte disso. Quem estiver à disposição para jogar, tenho certeza que tem total confiança do treinador, total confiança do grupo e total com capacidade para fazer um grande jogo", concluiu o lateral.

Além de Arias, o Bahia também não vai contar com outros sete jogadores e terá que lidar com o cansaço da sequência de jogos visando conquistar o pentacampeonato.

Veja a lista completa de desfalques:

Caio Alexandre;

Ademir;

Kanu;

Erick;

Ruan Pablo;

Pulga;

Jean Lucas;

Arias.

Assim como Gilberto, o uruguaio Michel Araújo também treinou normalmente e deve ser opção para Rogério Ceni nas finais da Copa do Nordeste.