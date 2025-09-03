Angélica impõe regra inusitada para Luciano Huck e filhos; saiba qual

Angélica, Luciano Huck e os filhos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Angélica revelou uma regra que ela impôs em casa com o marido, Luciano Huck, e os filhos, Joaquim, Benício e Eva. A mudança foi comentada pela loira durante uma entrevista com a Quem, na terça-feira, 2.

“De um tempo para cá, com a vida muito louca, trabalhando muito — as crianças cada uma tem um horário de almoço e de atividades — a gente nunca conseguia, durante a semana, sentar à mesa para jantar junto”, iniciou.

“A gente estipulou que agora isso vai acontecer. E quando a gente determinou, a coisa começou a acontecer, mesmo com todo mundo tendo um horário doido. A gente gosta de jantar cedo, umas 19h30, mas já estamos jantando umas 21h porque todo mundo fica esperando”, explicou a apresentadora.

Segundo a esposa de Luciano Huck, a mudança teve resultados positivos para a família. “Estar na mesa só a gente, o núcleo [familiar], mudou a nossa relação. A gente sente isso [da refeição unir] na pele e, na prática. Com filho adolescente, é difícil falar, mas ali na mesa fala, se abre”, disse.

Por fim, ela disse que neste momento em família, a tecnologia fica de fora. “Não pode celular, proibidíssimo. É um tempo de qualidade que a gente escolheu. Todo mundo está abrindo mão de alguma coisa para estar ali”, pontuou.

“É um momento especial. No começo, teve um: ‘Ah, que saco’. Agora, eles querem porque sentiram o quanto é gostoso a gente estar nesse tempo de qualidade”, finalizou.

Assista ao relato de Angélica: